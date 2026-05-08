Estados Unidos ataca otros dos buques iraníes que intentaban violar el bloqueo de los puertos

El ejército estadounidense informó este viernes que atacó dos buques petroleros con bandera iraní y los dejó fuera de servicio cuando, según Washington, intentaban romper el bloqueo impuesto a los puertos de Iran.

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De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos, un avión F/A-18 Super Hornet de la Marina “neutralizó ambos petroleros tras disparar municiones de precisión contra sus chimeneas”, evitando así que las embarcaciones ingresaran a territorio iraní.

Asimismo, Estados Unidos aseguró que los bombardeos del jueves estuvieron dirigidos contra “instalaciones militares iraníes”, luego de que varias de sus embarcaciones fueran atacadas en el estrecho de Ormuz. Aun así, el presidente Donald Trump sostuvo que la tregua acordada hace un mes continúa en vigor.

Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní acusó al país norteamericano de cometer una “violación flagrante” del cese al fuego tras los ataques recientes en la zona.

Varios buques siguen atrapados en la región por el cierre del Estrecho. Foto: AFP

“La acción llevada a cabo anoche constituye una violación flagrante del derecho internacional y del alto el fuego. Sin embargo, las fuerzas de defensa del país han infligido un duro golpe al enemigo y han repelido sus ataques con toda su fuerza”, afirmó el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baghai.

Además, un medio iraní reportó este viernes que se registraban “enfrentamientos esporádicos” entre las fuerzas armadas iraníes y la marina estadounidense en el estrecho de Ormuz, pese al alto el fuego que oficialmente sigue vigente.

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“Desde hace una hora, se producen enfrentamientos esporádicos entre las fuerzas armadas iraníes y barcos estadounidenses en el estrecho de Ormuz”, indicó la agencia Fars, sin ofrecer mayores detalles.

Además de estos ataques, el miércoles otro F/A-18 ya había inutilizado una embarcación iraní tras abrir fuego con su cañón contra el sistema de dirección del buque.

En la región se encuentras dos de los portaviones más poderosos de Estados Unidos. Foto: USS Gerald R. Ford (CVN 78)

De igual forma, el 19 de abril, el M/V Touska, también bajo bandera iraní, intentó atravesar el bloqueo e ignoró varias advertencias emitidas por un destructor estadounidense, según había señalado previamente el CENTCOM.

En esa ocasión, el buque de guerra de Estados Unidos ordenó evacuar la sala de máquinas antes de atacar el área con múltiples disparos de su cañón de cinco pulgadas, dejando la embarcación fuera de funcionamiento.

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Cabe recordar que el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas, fue bloqueado por Irán después del inicio de la campaña aérea conjunta de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní el pasado 28 de febrero.

Washington anunció posteriormente el bloqueo de los puertos iraníes luego de que las conversaciones de paz celebradas en Pakistán no lograran avances significativos.

*Con información de AFP.