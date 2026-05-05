Marco Rubio da respiro a Irán con sus declaraciones en rueda de prensa: “Ha terminado”

Estados Unidos ha concluido sus operaciones ofensivas contra Irán, declaró el martes el secretario de Estado, Marco Rubio, lo que confirma una comunicación oficial dirigida al Congreso, casi un mes después del inicio de un frágil alto el fuego.

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“La operación ha terminado, tal como el presidente informó al Congreso. Hemos concluido esa fase”, dijo Rubio a periodistas en la Casa Blanca.

El gobierno de Trump tenía 60 días, tras el inicio de las hostilidades, para informar al Congreso sobre la guerra, iniciada sin solicitar un permiso previo.

La guerra de Estados Unidos contra Irán ha generado gran debate en la comunidad internacional. Foto: AFP

Trump ha amenazado a Irán con represalias importantes si ataca buques estadounidenses y, el domingo, anunció el llamado “Proyecto Libertad” para ayudar a los barcos a salir del estrecho de Ormuz, cuyo control reclama Irán en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel sobre su territorio.

“Esta no es una operación ofensiva; es una operación defensiva”, dijo Rubio. “Y lo que eso significa es muy sencillo: no se dispara a menos que nos disparen primero”, explicó.

Israel y Estados Unidos atacaron a Irán el 28 de febrero, matando a altos dirigentes y destruyendo importantes instalaciones militares y económicas, pero sin provocar el colapso de la república islámica, que ha respondido con ataques de misiles y drones en toda la región.

Toda esta situación también ha generado un sinfín de críticas para el gobierno encabezado por el republicano Donald Trump, quien en los últimos meses ha estado bajo la observación crítica de la comunidad internacional.

Trump declaró un alto el fuego con Irán el 8 de abril, que desde entonces ha prorrogado, aunque las negociaciones con Teherán están estancadas.

Rubio dijo que Estados Unidos ha “logrado los objetivos” de esa etapa ofensiva. “Estos tipos se enfrentan a una destrucción real y catastrófica de su economía”, afirmó, y añadió que Trump aún prefiere un acuerdo negociado con Irán.

Donald Trump apoya la guerra contra Irán. Foto: AP, Adobe

Rubio, exsenador, también dijo que no estaba de acuerdo con la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que exige que el presidente notifique al Congreso en un plazo de 48 horas cuando envía tropas y solicite autorización después de 60 días.

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“Esa ley es anticonstitucional. No obstante, cumplimos con algunos de sus elementos a fin de mantener buenas relaciones con el Congreso”, dijo.

Esto también supone un debate legal en cuanto a lo que la ley establece para estos casos de conflicto bélico; de igual manera, la expectativa sigue creciendo respecto a cómo será la salida de Estados Unidos de este conflicto.

*Con información de AFP.