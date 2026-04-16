El cuadro de Picasso que se ganó un francés por solo 100 euros: “Pensé que era falso”

Tener un cuadro del genio español Pablo Picasso por tan solo 100 euros puede sonar algo absurdo; sin embargo, el francés Ari Hodara será el afortunado de poder contar esta anécdota, un privilegio que tienen muy pocas personas en todo el mundo.

La subasta de Nueva York que hizo historia: vendió la obra de arte moderno más cara de la historia

Recientemente se dio a conocer quién fue el ganador del sorteo “1 Picasso por 100 euros”. La obra en cuestión fue ejecutada por el español Pablo Picasso en el año 1941.

Según el avalúo de la obra, su precio ascendería a 1 millón de euros. Se dispusieron 120.000 boletos, cada uno con un valor de 100 euros, con el fin de que las ganancias de este ejercicio fueran destinadas a una fundación que investiga el Alzheimer.

Tête de Femme, Pablo Picasso. Foto: Sucesión Picasso, París, 2025

La obra, titulada Tête de Femme, mide 38,9 x 25,4 cm y procede de las colecciones de Opera Gallery. Según lo indicado, el retrato, realizado con la técnica gouache sobre papel, es de Dora Maar, quien en su momento fue pareja de Picasso.

Teniendo en cuenta esto, Hodara no solo logró hacerse a un Picasso cualquiera, sino que obtuvo uno que deja ver, de manera escueta, una faceta del artista mucho más personal, lo que la hace aún más importante.

Cuando al francés se le informó, a través de una llamada, que había resultado ganador con el número 94.715, su reacción fue: “¿Cómo puedo comprobar que esto no es un engaño?”.

Además, en un testimonio brindado a CNN, Hodara dijo: “Cuando me llamó, pensé que era falso, que se trataba de ‘phishing’”; pero, para su sorpresa, efectivamente había ganado una obra de Picasso por tan solo 100 euros.

Asimismo, precisó el gran asombro que le causó lo que estaba pasando: “Me quedé muy, muy sorprendido; fue muy emocionante”.

Las obras de Pablo Picasso tienen un valor alto en el mercado del arte mundial. Foto: AFP

Quizá este sea el sueño de coleccionistas alrededor del mundo que anhelan ver colgado un Picasso en las paredes de sus casas; pero, debido al alto costo que tienen estas obras, muy pocas personas pueden darse ese lujo.

Rembrandt, el artista que inspiró a Van Gogh: lugares para apreciar sus obras en Estados Unidos

Hodara dijo: “Es un sueño; nunca pensé que llegaría a poseer un Picasso. No está al alcance de mis posibilidades económicas. Normalmente, solo los vería en un museo”.

No es la primera vez que se hacen este tipo de sorteos, pues esta ya es la tercera edición de “1 Picasso por 100 euros”. Además, se convierte en una posibilidad de recaudar fondos para causas benéficas.