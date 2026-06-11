Colombia y los países andinos liderarían el crecimiento del turismo en la región durante 2026

Mientras el turismo mundial mantiene una senda de recuperación moderada, los países de la Comunidad Andina aparecen entre los mercados con mejores perspectivas de crecimiento para 2026.

Explosiones y un devastador incendio consumen embarcaciones en el principal puerto pesquero de Manta, Ecuador

Así lo señalaron representantes del sector durante el ‘I Foro Andino de Turismo’ realizado en Quito, donde Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú reafirmaron su compromiso de fortalecer la estrategia regional ‘Caminos Andinos’ para posicionarse como un multidestino turístico internacional.

Según las proyecciones citadas durante el encuentro, el turismo global crecería un 3,2 % este año, mientras que América Latina registraría una expansión cercana al 4,1 %. Sin embargo, las expectativas para los países andinos son superiores.

Ecuador lideraría el crecimiento regional con un 11,6 %, seguido por Bolivia con 10,3 %, mientras que Colombia y Perú alcanzarían incrementos cercanos al 6 %.

Las cifras fueron destacadas por el secretario general de la Comunidad Andina (CAN), Gonzalo Gutiérrez, quien aseguró que el contexto representa una oportunidad para atraer más visitantes, impulsar inversiones y generar empleo en una región que reúne a más de 116 millones de habitantes.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, entregó detalles de la llamada con Abelardo de la Espriella: “En beneficio de ambos países”

Según explicó, una de las razones detrás de estas perspectivas positivas es la transformación de las preferencias de los viajeros, quienes buscan cada vez más destinos diferenciados, experiencias culturales auténticas y propuestas vinculadas con la sostenibilidad.

La digitalización y la sostenibilidad figuran entre los principales retos del sector. Foto: Getty Images

En ese escenario, los países andinos buscan fortalecer la marca turística “Caminos Andinos”, concebida como la primera estrategia subregional de promoción turística conjunta. La iniciativa pretende destacar el patrimonio cultural, gastronómico, natural y artesanal de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, facilitando la comercialización de estos destinos en mercados internacionales.

La apuesta no es menor. Durante 2025, los países de la Comunidad Andina recibieron aproximadamente 12 millones de visitantes internacionales, una cifra que refleja la importancia creciente del turismo para las economías de la región. Además, el sector aporta en promedio el 2,5 % del PIB andino y genera alrededor de 4 millones de empleos, consolidándose como una actividad estratégica para el desarrollo económico y territorial.

Otro aspecto destacado durante el foro fue el peso de las pequeñas empresas dentro de la industria. Según la CAN, cerca del 80 % de las compañías vinculadas al turismo en la región corresponden a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), incluyendo operadores turísticos, hoteles, restaurantes, emprendimientos comunitarios, artesanos y prestadores de servicios relacionados.

Los participantes coincidieron en que el crecimiento futuro dependerá de factores como la digitalización, la conectividad, la sostenibilidad y la capacidad de los destinos para responder a los nuevos hábitos de consumo turístico.

La campaña que pone a Colombia en el mapa turístico mundial: “Es un éxito en la atracción de visitantes”

Como parte de esa estrategia, la plataforma digital de Caminos Andinos ya se encuentra disponible en inglés y recientemente incorporó versiones en chino mandarín y árabe para ampliar su alcance internacional.

Con estas perspectivas, la región busca aprovechar un momento favorable para consolidar al turismo como una fuente de inversión, empleo y crecimiento económico. Para los países andinos, el desafío ahora será transformar las proyecciones positivas en más visitantes, mayor gasto turístico y beneficios concretos para las comunidades que dependen de esta actividad.