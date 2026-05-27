La Comunidad Andina cumple 57 años mientras fortalece comercio, movilidad e integración regional

La Comunidad Andina (CAN), uno de los mecanismos de integración más antiguos de América Latina, cumple 57 años reafirmando su papel dentro del desarrollo económico y comercial de la región, en un momento donde la integración regional vuelve a ganar importancia frente a desafíos económicos, energéticos y de competitividad.

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Más de 116 millones de ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú hacen parte actualmente de este bloque regional.

Desde la firma del Acuerdo de Cartagena en 1969, el comercio ha sido uno de los principales motores de la integración andina. Según cifras de la Secretaría General de la CAN, las exportaciones intracomunitarias crecieron más de 175 veces, pasando de cerca de US$53 millones en 1969 a más de US$9.000 millones en 2025.

Además, más del 80% de las exportaciones entre países andinos corresponde a productos manufacturados, factor que impulsa industrialización, innovación y generación de empleo.

La importancia económica del bloque también se refleja en que la Comunidad Andina representa actualmente el quinto mercado destino de exportación para los países miembros, impulsado principalmente por la Zona de Libre Comercio Andina, que permite el intercambio con arancel cero entre los países participantes.

Más allá del comercio, la integración ha generado beneficios directos para los ciudadanos. Actualmente los habitantes andinos cuentan con facilidades para movilizarse, vivir y trabajar dentro de la subregión, además de acceder al roaming internacional sin sobrecostos y recibir asistencia consular de otros países miembros cuando sea necesario.

La CAN también impulsa proyectos asociados con seguridad, energía y turismo regional. Entre ellos aparece el Plan de Acción Resolutivo (PAR), diseñado para combatir la delincuencia organizada transnacional, así como el desarrollo del Mercado Andino de Electricidad, iniciativa que busca diversificar fuentes energéticas y reducir costos.

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El turismo aparece como otra apuesta relevante. Actualmente el proyecto Caminos Andinos integra 16 rutas turísticas y 42 destinos regionales, buscando posicionar a la subregión como un multidestino internacional.