Greenpeace invita a reducir residuos durante la fiebre del álbum del Mundial

La llegada del Mundial vuelve a movilizar el intercambio de láminas y la compra masiva de sobres y álbumes en distintos países. Sin embargo, detrás de esta tradición también aumenta la generación de residuos asociados a empaques, envoltorios y papel que, en muchos casos, terminan en calles, alcantarillas, ríos o mares.

En Colombia se generan diariamente cerca de 33.938 toneladas de residuos sólidos. Aunque una parte importante podría aprovecharse, muchos materiales son desechados de forma incorrecta o llegan contaminados a los sistemas de reciclaje.

Frente a este panorama, Greenpeace Colombia hizo un llamado a vivir la temporada futbolera con prácticas que reduzcan el impacto ambiental. “El Mundial nos une alrededor del fútbol, pero también puede unirnos en algo sencillo: disfrutarlo generando menos residuos. Intercambiar láminas, separar bien los sobres o reutilizar materiales son pequeñas acciones que, sumadas, hacen una diferencia y apoyan el trabajo de quienes sostienen el reciclaje en Colombia”, dijo Laura Caicedo, coordinadora de campañas de Greenpeace Colombia.

La organización señaló que muchos sobres y empaques de los álbumes están elaborados en papel reciclable, siempre que se mantengan secos y limpios. Además, recordó que algunos incluyen sellos FSC y símbolos PAP que identifican materiales aprovechables.

Según cifras del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en Colombia solo se aprovecha el 16,9 % de los residuos sólidos ordinarios y más de 74.000 recicladores de oficio sostienen buena parte del sistema de reciclaje del país.

Greenpeace también citó datos según los cuales Colombia vierte cerca de 153.000 toneladas de residuos plásticos al año directamente en ecosistemas y el 36 % de los plásticos producidos en el mundo se destinan a empaques y envases de un solo uso.

Entre las recomendaciones entregadas por la organización están intercambiar láminas repetidas, reutilizar materiales, usar botellas reutilizables, separar correctamente los residuos y promover puntos de recolección en edificios, oficinas y conjuntos residenciales.