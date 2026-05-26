US$150 millones para construcción sostenible, pymes y transición energética

El Banco de Bogotá y la Corporación Financiera Internacional (IFC), brazo del Grupo Banco Mundial que le presta al sector privado, anunciaron una estructura de financiamiento por hasta 150 millones de dólares, orientada a fortalecer la cartera verde, promover la construcción sostenible, apoyar a las pymes e impulsar la transición energética en Colombia.

La operación marca un hito para el sector financiero regional, pues, según las entidades, el Banco de Bogotá se convierte en la primera institución financiera de América Latina en concretar una transacción bajo un marco de transición energética verificado y de carácter público.

Impulsan inclusión financiera y empleo verde en zonas rurales de Colombia

Los recursos se distribuirán en tres frentes: 50 % para construcción sostenible, especialmente proyectos con certificación EDGE Advanced o estándares homologables como LEED Gold y Platinum; 30 % para pymes; 20 % para finanzas de transición, dirigidas a empresas que adelanten procesos de reconversión tecnológica y eficiencia operativa.

La financiación también incorpora un componente de asistencia técnica por 90.000 dólares, destinado a acompañar a clientes con flotas vehiculares en su migración hacia tecnologías de bajas emisiones.

Juan Carlos Echeverry, presidente del Banco de Bogotá. Foto: Banco de Bogotá

Juan Carlos Echeverry, presidente del Banco de Bogotá, afirmó que la operación permitirá movilizar capital hacia proyectos que mejoren la competitividad empresarial y reduzcan consumos de energía y agua. La IFC destacó que la iniciativa facilitará financiamiento de largo plazo para sectores clave en empleo, competitividad y resiliencia climática.

El banco se fijó como meta cerrar 2026 con una cartera comercial de 55 billones de pesos. Para lograrlo, la alianza con la IFC le permitirá apalancar el 33 % de los nuevos préstamos. Estos créditos de finanzas sostenibles tendrán plazos de hasta 10 años, y la entidad espera colocar toda la línea en los próximos 18 meses.