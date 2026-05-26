Prótesis deportivas amplían opciones de rehabilitación y actividad física en Colombia

Volver a correr, montar bicicleta, practicar entrenamiento funcional o competir en una carrera se ha convertido en una posibilidad para muchos pacientes amputados en Colombia gracias al avance de las prótesis deportivas y los procesos de rehabilitación especializada.

En el país, el mercado de este tipo de tecnologías ha registrado un crecimiento sostenido en los últimos años, especialmente en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, donde se concentran los principales centros especializados en rehabilitación física y deportiva. La demanda proviene principalmente de pacientes jóvenes, personas laboralmente activas y usuarios vinculados al deporte adaptado.

De acuerdo con Ottobock, empresa especializada en tecnología protésica y rehabilitación, el aumento de expectativas funcionales entre los usuarios ha impulsado el uso de componentes dinámicos, fibras de carbono de alto rendimiento y sistemas de absorción de impacto y retorno de energía.

“La posibilidad de acceder a una prótesis deportiva no debería verse como un lujo. El deporte y la actividad física hacen parte de la salud integral y la calidad de vida. Estas tecnologías permiten fortalecer la salud física y emocional, recuperar independencia y facilitar la reintegración social y laboral”, afirmó Derly Patricia Martínez Barreto, business development manager para Latinoamérica de Ottobock.

A diferencia de las prótesis convencionales, orientadas a actividades cotidianas como caminar o subir escaleras, las deportivas están diseñadas para soportar impactos de alta intensidad y movimientos dinámicos. Cada disciplina requiere adaptaciones específicas según sus exigencias biomecánicas.

La compañía señaló que ha desarrollado componentes en fibra de carbono y sistemas especializados para running y atletismo. Además, recordó que es socio tecnológico oficial del Comité Paralímpico Internacional desde los Juegos de Seúl 1988.

Pese a los avances, persisten barreras económicas, administrativas y sociales para acceder a estas tecnologías, especialmente fuera de las principales ciudades del país.