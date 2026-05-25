Regresa el ranking que mide el impacto social y ambiental de las empresas en Colombia

Las empresas privadas en Colombia volverán a compararse este año en materia de inversión social y ambiental con el regreso del ranking nacional del Índice de Inversión Social y Ambiental Empresarial (IISAE), una medición que completa una década y que se mantiene como el único sistema de este tipo en América Latina.

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La iniciativa, liderada por Arteaga Latam, busca medir cómo las compañías están destinando recursos a proyectos relacionados con sostenibilidad, desarrollo territorial e impacto social, en momentos donde las inversiones ambientales y sociales empiezan a ganar mayor peso dentro de las estrategias corporativas.

Según cifras del Índice, las 1.000 empresas más grandes del país movilizaron cerca de $19 billones en iniciativas de transformación social y ambiental durante 2024. Las inscripciones estarán disponibles hasta el 5 de junio y el proceso es completamente gratuito.

Uno de los principales anuncios de la edición 2026 es el regreso del ranking de desempeño empresarial, suspendido el año pasado y solicitado nuevamente por las compañías participantes.

“La apuesta es acompañar a empresas y organizaciones para que las alianzas que surjan durante la Cumbre se conviertan en proyectos concretos”, señaló Jaime Arteaga de Brigard, director general de Arteaga Latam.

La medición evalúa cinco dimensiones: alineación, gestión, esfuerzo financiero, sinapsis y reconocimiento, lo que permite comparar empresas de distintos tamaños bajo una misma metodología.

Más allá de medir cuánto invierten las compañías, el IISAE busca evaluar la calidad de las prácticas, el impacto alcanzado y la capacidad de generar alianzas entre el sector privado, organizaciones sociales y territorios.

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Los resultados serán presentados durante la quinta edición de la Cumbre de Inversión Social y Ambiental Privada, programada para el 23 y 24 de julio en Bogotá, espacio que reunirá empresas, academia y organizaciones regionales alrededor de temas como innovación, educación, paz y desarrollo territorial.

Arteaga Latam, firma encargada del monitoreo, opera actualmente en 10 países de América Latina y desarrolla otros estudios sectoriales relacionados con minería, petróleo, desarrollo territorial e inversión empresarial.