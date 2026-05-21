“Arándano Colombiano”: la apuesta del sector para posicionar la fruta cultivada en el país

La industria de berries continúa ganando espacio dentro del agro colombiano, impulsada por el crecimiento del consumo interno, el interés de inversionistas y el potencial exportador de frutas como el arándano.

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En ese escenario, Asocolblue presentó “Arándano Colombiano”, un sello creado para fortalecer el reconocimiento del producto cultivado en el país y consolidar una identidad alrededor de esta fruta dentro del mercado nacional.

La iniciativa fue lanzada durante el ‘Nación Berries 2026′, encuentro del sector que reúne a productores, comercializadores, exportadores e inversionistas para analizar oportunidades relacionadas con genética, productividad, innovación y expansión agrícola.

Actualmente, el mercado de arándanos en Colombia registra un crecimiento cercano al 20 % anual, mientras cerca del 95 % de la producción nacional se destina al consumo interno. El gremio considera que este comportamiento refleja un aumento sostenido en la demanda de alimentos asociados con nutrición, bienestar y hábitos saludables.

El sello busca que los consumidores identifiquen con mayor facilidad el origen del producto y reconozcan características asociadas con frescura, sabor y calidad. Además, pretende fortalecer el posicionamiento del arándano colombiano en un mercado que empieza a consolidarse como una de las nuevas apuestas agrícolas del país.

El crecimiento de esta industria también ha generado impactos laborales importantes. Según cifras de Asocolblue, por cada hectárea cultivada se generan cerca de cinco empleos directos y 25 indirectos, mientras aproximadamente el 70 % de los puestos de trabajo son ocupados por mujeres o corresponden a primeros empleos.

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El sector considera que Colombia cuenta con ventajas competitivas relacionadas con el clima, la diversidad geográfica y la capacidad productiva, factores que podrían facilitar una futura expansión exportadora en mercados internacionales donde el consumo de berries mantiene un crecimiento sostenido.

La agenda de Nación Berries incluyó ruedas de negocios, espacios académicos y muestras comerciales enfocadas en fortalecer la cadena productiva y conectar a productores con inversionistas y compradores especializados.