Las exportaciones colombianas arrancaron 2026 con un crecimiento importante, aunque el comportamiento sigue mostrando fuertes contrastes entre sectores y mercados.

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De acuerdo con cifras reveladas por el Dane y analizadas por la ANDI, las ventas externas del país crecieron 20,9 % en marzo, alcanzando los US$ 5.300 millones, mientras que en el acumulado del primer trimestre el aumento fue de 15,5 % frente al mismo periodo del año pasado.

Sin embargo, detrás del crecimiento aparecen señales de desaceleración en algunos productos clave y tensiones comerciales que empiezan a afectar mercados estratégicos.

El café, por ejemplo, registró una caída de -29,7 % durante marzo, después de haber sido uno de los principales motores exportadores en 2025, cuando alcanzó crecimientos superiores al 137%.

En contraste, minería e hidrocarburos volvieron a sostener buena parte de las exportaciones tradicionales. El carbón creció 19,4 % en lo corrido del año, mientras que el oro ganó protagonismo impulsado por los altos precios internacionales. Según la ANDI, las exportaciones de oro aumentaron 33,6 % en toneladas métricas, pasando de 15 a 20 toneladas exportadas.

Estados Unidos continúa siendo el principal destino de las exportaciones colombianas, concentrando cerca del 30 % de las ventas externas, seguido por la Unión Europea con un 15%. Sin embargo, el panorama cambia en la región andina.

La Comunidad Andina registró una caída de -24,6 %, principalmente por la menor actividad comercial con Bolivia y Ecuador. En este último caso, las exportaciones colombianas cayeron -58,4 % solo en marzo, en medio de las tensiones comerciales y arancelarias entre ambos países.

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Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, advirtió que tanto productores como consumidores están asumiendo el costo de la falta de diálogo entre los gobiernos de Colombia y Ecuador. El dirigente gremial pidió desescalar la “guerra arancelaria” y avanzar en soluciones que permitan recuperar el comercio bilateral.

También se muestra una fuerte caída en las exportaciones hacia China, donde el valor de los productos vendidos retrocedió -57,5 %. El desempeño exportador colombiano sigue dependiendo en gran medida del comportamiento de materias primas y de la estabilidad de sus principales socios comerciales.