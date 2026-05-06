¿Cortocircuito? El complejo panorama para las distribuidoras y comercializadoras de energía de cara al fenómeno de El Niño

El panorama del sector eléctrico en el país es preocupante, pues las curvas de oferta y demanda se acercan cada vez más, y ahora amenaza un fenómeno de El Niño que sería intenso y podría poner en jaque al sistema.

Asocodis, el gremio que agrupa a las empresas comercializadoras y distribuidoras de energía, en una carta a representantes del Gobierno nacional encabezados por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha hecho una cruda radiografía de la situación y los riesgos que implica la situación.

Se vino el fenómeno del Niño, no existe nueva oferta de energía, y para pagar la deuda de Air-e no hay un peso: Comité intergremial

En primer término, el gremio cita la apremiante situación de la entrada de proyectos, de acuerdo con el seguimiento que hace XM: en 2023 ingresó tan solo el 17 % de la capacidad que se esperaba fuera puesta en servicio, mientras que en 2024 ingresó el 25 % y en 2025 únicamente el 10,8 %. “Con lo anterior se observa que la tasa de entrada real de nuevos proyectos de generación, respecto a las expectativas por sus Fechas de Puesta en Operación (FPO) declaradas, no ha superado el 28 % en los últimos seis años, lo que indica una baja incorporación de nuevos recursos al sistema, que sin duda podría comprometer el abastecimiento eficiente, seguro y confiable de la demanda”, asegura la misiva firmada por José Camilo Manzur, presidente de Asocodis.

Hay retrasos significativos en la entrada en operación de proyectos de generación: en 2023 ingresó tan solo el 17 % de la capacidad que se esperaba fuera puesta en servicio, mientras que en 2024 ingresó el 25 % y en 2025, únicamente el 10,8 %, dice Asocodis. Foto: Getty Images/iStockphoto

A esta situación se suman las advertencias que han llegado de organizaciones climáticas. El Ideam ha advertido sobre el probable desarrollo de un fenómeno de El Niño en el segundo semestre de 2026: “Las proyecciones indican una alta probabilidad de consolidación entre junio y agosto de 2026, con posibilidad de que el fenómeno persista hasta finales de año”. Por su parte, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) ha señalado que en el periodo mayo-julio de 2026, es probable que surja El Niño, con 61 % de probabilidad, y persista al menos hasta finales de 2026”. Así mismo, se prevé que las probabilidades de que el evento sea fuerte y muy fuerte son de más del 50 %.

En este contexto, las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía pasan por complejas situaciones. La primera es que, en promedio, la exposición a bolsa –es decir, el escenario en el que no hay contratos con generadoras para garantizar la energía y tendrían que irla a comprar a la bolsa de energía– están del orden del 28 y 45 %, para los años 2026 y 2027, “existiendo algunas empresas con niveles de exposición superior al 60 % e incluso superiores, que coinciden con mercados con altos niveles de participación de los estratos 1 y 2, siendo esta combinación un agravante de la situación”, dice Asocodis.

El fenómeno de El Niño vuelve a calentar la economía: alerta por inflación y energía más cara en Colombia

Agrega que estos datos no incluyen el escenario en el que la exposición a bolsa se incremente por causa del aumento de la demanda pronosticada –por ejemplo, por olas de calor–, nueva demanda por clientes cuyas empresas comercializadoras tengan dificultades para operar, e incumplimiento de contratos ya pactados, entre otros.

“En adición, teniendo en cuenta la probabilidad del fenómeno de El Niño de carácter fuerte, en el segundo semestre de 2026, es importante considerar la situación en la cual usuarios no regulados no reciban propuestas de suministro ni de su comercializador actual ni de otros comercializadores para continuar siendo atendidos en dicho mercado, a raíz principalmente de la ausencia de oferta, con lo cual, al no encontrarse definido y reglamentado el esquema del Prestador de Última Instancia, quedaría la opción de acudir al comercializador incumbente para que sea atendido en el mercado regulado, incrementando el impacto de la exposición a bolsa mencionado anteriormente, y afectando a todos los usuarios que atienden”, advierte el gremio.

El fenómeno de El Niño afecta la generación de energía hidroeléctrica pues impacta en el nivel de los embalses. Foto: Jorge Orozco

El panorama se agrava por el momento crítico, en materia de liquidez, que viven las comercializadoras. Según cálculos de Asocodis, registran saldos por recuperar, con corte a 31 de marzo, aproximadamente por 5,1 billones de pesos, que se concentran en deuda por concepto de subsidios y contribuciones (1,6 billones de pesos); saldos no recuperados derivados de la aplicación de la opción tarifaria (2,1 billones de pesos), y deuda de usuarios constitucionalmente protegidos, clientes oficiales y alumbrado Público (1,4 billones de pesos).

En lo que respecta a los subsidios, aunque en el Presupuesto General de la Nación de este año se han asignado recursos importantes, “es necesario tener en cuenta que se estima un déficit de apropiación de aproximadamente un billón de pesos que estimamos corresponde a un trimestre sin considerar los efectos adicionales que pueda tener el fenómeno de El Niño”, señala el gremio en su carta.

Y va más allá: incluso esta suma podría ser mucho mayor ante los impactos que pueden causar el incremento del anticipo de retefuente derivado del Decreto 0572 de 2025 expedido por el Gobierno Nacional y por la metodología de remuneración de la comercialización en caso de expedirse como ha sido propuesta por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Edwin Palma culpó al Congreso que no dejó entrar a Ecopetrol en negocio de generación de energía

Además, considera que es necesario reiterar y reafirmar los efectos que ha tenido la suspensión de la limitación de suministro frente al incremento sostenido de la deuda que tiene Air-e con el mercado, que al corte a 31 de marzo de 2026 asciende a cerca de 2,2 billones de pesos, con el potencial de incrementarse mucho más en el evento del fenómeno de El Niño y convertirse en un riesgo sistémico.

El gremio invitó al Gobierno a adelantar todas las acciones “de manera integral y articulada” que contribuyan, entre otros, a evitar riesgos de desabastecimiento en la prestación del servicio sin imponer costos adicionales a la demanda, en el marco y respeto a la institucionalidad y normatividad vigente y la sostenibilidad del mercado.

“Si bien el sector eléctrico colombiano ha sorteado con éxito los últimos fenómenos de El Niño, es conveniente analizar profundamente los últimos acontecimientos y realizar los ajustes que sean necesarios, más aún, cuando se evidencian atrasos generalizados en la entrada de proyectos al sistema”, dice.

No solo hay retrasos en la entrada en operación de proyectos de generación, sino también en el desarrollo de líneas de transmisión que soporten el sistema. Foto: Getty Images

Y agrega: “Diseñar los mecanismos y/o estrategias para la entrada oportuna de los proyectos de generación, transmisión y distribución. La ampliación de la oferta y disponibilidad de energía, así como de las líneas de transmisión y distribución, son los mecanismos estructurales más efectivos para garantizar competitividad y eficiencia del mercado de energía eléctrica”.

Pide evaluar la estructuración de un proceso de subastas de largo plazo de compra de energía o de Cargo por Confiabilidad que incentiven la entrada de nuevos proyectos de generación que brinden confiabilidad en abastecimiento seguro y confiable de la demanda. Y propuso, incluso, permitir el ingreso de proyectos en pruebas, que de manera agregada pueden introducir una cantidad significativa de energía al sistema, suspender las exportaciones de energía eléctrica, dada la necesidad de atención prioritaria del consumo nacional e incentivar y acelerar los mecanismos que permitan disponer mayores volúmenes de gas (nacional e importado) para generación eléctrica.