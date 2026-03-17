Se vino el fenómeno del Niño, no existe nueva oferta de energía, y para pagar la deuda de Air-e no hay un peso: Comité intergremial

De nuevo se juntaron, a través del Comité Intergremial Energético, para alzar la voz. Los gremios de sectores de energía eléctrica y gas, hicieron un pronunciamiento sobre la situación en el país, la cual se agrava, luego de que se conociera que no tarda en llegar el fenómeno del Niño, lo que significa sequía y dificultad para la generación de energía, que en Colombia es mayoritariamente hidráulica.

El tema alrededor de Air-e es crítico, pues la región Caribe ha padecido las dificultades para tener eficiencia en el suministro energético.

Según los voceros del Comité Intergremial, del cual hacen parte Acolgén, Asocodis, Andesco, Naturgas, entre otros, hablaron de nuevo de la abultada deuda, que ya asciende a 9,2 billones de pesos y, pese a que en ocasiones se hacen pagos, no se da una solución estructural al problema que ha venido aquejando a los distintos actores de la cadena energética.

Les deben de subsidios causados, que son responsabilidad del gobierno, porque se establecieron como alivio en las facturas de los hogares en estrato 1, 2 y 3. Les adeudan de la llamada opción tarifaria, que se implementó desde la pandemia, para que no se suspendiera el servicio domiciliario (gas y energía), pese a que las personas no tuvieran con qué pagarlo. Luego se paga, fue la consigna en ese momento.

También les deben por el servicio público prestado a entidades públicas, y, por supuesto, les deben por Air-e, empresa que en 18 meses lleva 5 interventores, desde que la Superintendencia de Servicios Públicos tomó el control, por las dificultades que argumentaron los antiguos accionistas, que, sin embargo, entregaron la empresa con una deuda de 550.000 millones y ahora está en 2,1 billones de pesos, según los voceros de gremios del Comité Intergremial.

Apagón financiero de empresas de energía y gas Foto: istock

En otras palabras, una vez más el país está ante el llamado apagón financiero, que amenaza con dejar a millones de persona sin los servicios.

Noticia en desarrollo...