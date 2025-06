Malabares del Gobierno para cumplir su promesa de bajar las tarifas de energía y que hasta ahora no ha podido honrar

Cayó el régimen especial del Caribe, pero nada

Unos pagarán deudas ajenas

Esta cartera destapó un proyecto de ley de tarifas en el que incluye propuestas que de inmediato desataron un torrente de críticas, pues buscan que el pago de la opción tarifaria esté a cargo de los estratos 4, 5 y 6. No solo hay escepticismo frente a esa idea, sino que advierten que en los actuales momentos no habría ambiente en el Congreso para tramitar una iniciativa de ese estilo.

Muchos han pagado

José C. Manzur, presidente de Asocodis | Foto: juan carlos sierra-semana

Si la Creg hubiera actuado a tiempo...

De hecho, Sandra Fonseca, presidenta de Asoenergía, señala que entre más se demore la Creg en hacer su tarea, más tiempo permanecerán las tarifas altas. “Las tarifas deben ser revisadas cada cinco años. Si la Creg hubiera regulado antes, habríamos tenido precios eficientes desde hace rato”. Por eso, varios expertos coinciden en que no se necesita una ley de tarifas, sino una Creg actuando.

| Foto: archivo particular

Sandra Fonseca, presidenta de Asoenergía | Foto: archivo particular

Subsidios

El Ministerio de Minas argumenta que los subsidios están mal focalizados. Benefician a los estratos 1, 2 y 3, pero esa clasificación provoca distorsiones, pues no siempre quien está en esa parte de la pirámide socioeconómica tiene poca capacidad de pago.

Se pagó el 2024, pero no hay plata para 2025

Recientemente, fue anunciado el pago de una parte de esta deuda, pero, según afirmó Camilo Sánchez, presidente de Andesco, era solo lo correspondiente a las obligaciones atrasadas desde 2024. “Estamos en junio y cada mes que pasa son 300.000 millones de pesos nuevos en deuda de subsidios de energía. En el caso del gas serían 100.000 millones nuevos. Es decir, en cinco meses la sumatoria daría 2 billones, que no están en el presupuesto nacional actual, porque se gastó la plata de 2025 en pagar lo de 2024. Para octubre o noviembre estaríamos de nuevo al borde de ese apagón financiero, del que no le gusta oír al ministro Palma y que nosotros como empresarios no queremos que se produzca”.