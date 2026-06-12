Déficit más alto, de 5,3 %: lo que hay en la hoja de ruta que destapó MinHacienda en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026

Finalmente, antes del vencimiento del plazo máximo, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó el contenido del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026, el documento de referencia para la evaluación de las finanzas públicas del país y uno de los principales insumos que tendrán en cuenta las calificadoras de riesgo.

Allí quedó consignada la hoja de ruta para la próxima década, junto con una evaluación de lo ejecutado en el año anterior (2025) y las proyecciones actualizadas de lo que el Gobierno prevé para 2026.

Dentro de los supuestos que utilizó el Ministerio de Hacienda para elaborar sus cuentas de mediano plazo se destaca la ratificación del crecimiento de la economía en 2,6 % para este año. Para 2027, la expectativa es de 2,2 %, lo que implicaría una desaceleración.

En materia de inflación, el Ministerio espera que cierre este año en 6 %. Para 2027 proyecta una moderación, aunque todavía sin alcanzar la meta del Banco de la República. Según las estimaciones oficiales, la inflación se ubicaría en 4,4 % el próximo año y llegaría al 3 % en el mediano plazo, sin que se establezca una fecha específica para alcanzar ese nivel.

Supuestos macreoconómicos del Gobierno en el Marco Fiscal de Mediano Foto: Ministerio de Hacienda / Red Social X

Esperan un dólar por debajo de los $4.000

La tasa de desempleo se mantendría en un solo dígito hasta 2037 y se ubicaría en 8,7 %, según el documento.

Para la tasa de cambio, la expectativa es que permanezca por debajo de los 4.000 pesos tanto este año como el próximo.

Lo que sí caería sería la producción de petróleo, que se ubicaría en 717.000 barriles por día, mientras que el precio del crudo sería de 85,5 dólares este año y de 74,9 dólares en 2027.

En cuanto a los ingresos tributarios esperados, el Ministerio hizo una revisión frente a la cifra de 289,9 billones de pesos contemplada en el Plan Financiero.

Inflación fenomeno del niño Foto: Adobe Stock

Déficit, más alto en comparación con el Plan Financiero

El entorno fiscal es uno de los temas complejos que tendrá que afrontar el gobierno que llegue a la Casa de Nariño, tras las elecciones del 21 de junio.

Un ajuste fiscal será necesario y tendrá que provenir, o por el lado de los ingresos, lo que implicará una reforma tributaria; o por el lado del ajuste del gasto.

Todo, porque el déficit fiscal previsto para este año fue revisado al alza en comparación con lo que se tenía en el Plan Financiero para el año. De esa manera, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo se estima que el faltante en esta vigencia será de 5,3 %, mientras que en el anterior documento la previsión era de 5,1 %.

Así las cosas, los funcionarios del Ministerio hablaron de un ajuste o una reforma tributaria que sería necesaria para 2027, la cual tendría que tener una apuesta por alrededor de 30 billones de pesos, lo que, sin embargo, destacaron como un valor indicativo.

La deuda pública de Colombia viene al alza. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Más endeudados?

Hay que enfatizar en que el Marco Fiscal de Mediano Plazo es determinante para la credibilidad fiscal del país y, de hecho, las calificadoras estaban pendientes de las señales que daría el Ministerio de Hacienda en esta hoja de ruta.

En ese sentido, la deuda pública prevista en el documento, para 2026, sería de 58,9 %, mientras que para 2025 era de 58,6 %. Sin embargo, hay que recordar que en 2020 las obligaciones crediticias eran de 60,7 %