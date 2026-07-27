DANE propone nuevas reglas para el acceso a microdatos estadísticos con fines de investigación

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó para comentarios un proyecto de resolución con el que busca actualizar las reglas para el acceso a microdatos estadísticos no públicos anonimizados y fortalecer su uso en investigaciones y la toma de decisiones basadas en evidencia.

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La iniciativa contempla el cambio de nombre de la actual Sala de Procesamiento Especializado Externo (SPEE) por Centro de Datos Estadístico del DANE, que será el canal institucional para acceder a este tipo de información. Además, define las normas para su administración, funcionamiento y gobernanza, manteniendo los principios de confidencialidad y reserva estadística establecidos en la Ley 2335 de 2023.

Entre las principales novedades del proyecto se encuentra la posibilidad de acceder a los microdatos anonimizados tanto de forma presencial como remota, a través del Centro de Datos Estadístico o de sus Centros de Datos Externos. También se establece un procedimiento para la presentación y evaluación de proyectos de investigación que requieran procesamiento especializado.

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La propuesta incorpora, además, un catálogo institucional de microdatos disponibles para investigación y fortalece los mecanismos de protección de la confidencialidad, la reserva estadística y el control sobre la divulgación de resultados.

Según el DANE, el objetivo es consolidar un modelo moderno de acceso a la información estadística que impulse la investigación académica, fortalezca el uso de las estadísticas oficiales y contribuya a la formulación de políticas públicas y a la toma de decisiones con base en evidencia, sin comprometer la protección de la información suministrada por las fuentes. El proyecto permanecerá en consulta pública para recibir observaciones de la ciudadanía antes de su expedición definitiva.