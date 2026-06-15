Colpensiones y el gasto en pensiones que se espera. Fuerte presión a la billetera pública

La nómina de pensionados de Colpensiones, en la actualidad, es de 1.864.080 personas y la cifra estaría aumentando en 90.000 por año, según las estimaciones que hizo el Ministerio de Hacienda en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026, en el cual, se confirma la fuerte presión que ejercerá la reforma pensional sobre la entidad que maneja el régimen de prima media, y, en general, sobre el gasto público.

De hecho, en el componente de la seguridad social lo que más recursos demanda es el tema de pensiones, en parte, porque cada vez irán saliendo más colombianos pensionados y por el aumento del salario mínimo, teniendo en cuenta que más del 40 % de las mesadas están indexadas (suben con ese incremento). Claro está, además de los mayores gastos de Colpensiones, también hay egresos por otros esquemas que, si bien se han ido marchitando, aún tienen obligaciones y requieren recursos públicos. Es el caso del Fopep, la cuenta especial de la Nación adscrita al Ministerio del Trabajo, creada para garantizar y continuar el pago de las pensiones de servidores públicos nacionales que estaban en cajas de previsión que desaparecieron.

En el caso de Colpensiones, se prevé que en 2027 el gasto crezca en un 12 %, no solo por nuevos pensionados, sino por la indexación de las mesadas a la inflación esperada en este año, que es del 6 %, más lo que se llama deslizamiento del salario mínimo, es decir, la diferencia entre el IPC y el aumento del salario mínimo aplicado.

Cifras sobre pensionados en las regiones y en todo el país. Foto: El País

Lo cierto es que la plata requerida para honrar las pensiones en Colombia hará una fuerte presión a las ya golpeadas finanzas públicas, porque, aunque existan cotizaciones actuales de los trabajadores, en un régimen de reparto como el que está vigente, los aportes de hoy financian a los pensionados actuales y luego, las mesadas de los que se pensionen en unas décadas serán pagadas con la plata de los trabajadores aportantes en ese momento. Los recursos restantes salen del presupuesto general de la Nación que, a su vez, se financia con los impuestos que pagan todos los colombianos.

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Los números se abultan con reforma pensional

En las expectativas plasmadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo el escenario para Colpensiones tiene más restas que sumas. En los próximos 10 años se registraría una dinámica de ingresos propios de 2,3 % del PIB mientras que el gasto en mesadas pensionales y otras prestaciones sería de 4,6 % del PIB.

Se espera además que el gasto del Régimen de Prima Media, que es el que administra Colpensiones, crezca en 0,7 %, hasta alcanzar 4,9 % del PIB al final de la década.

En el supuesto en el cual la reforma pensional entre en vigencia, pues, como se recuerda, fue suspendida en la Corte Constitucional, las estimaciones realizadas en el Marco Fiscal apuntan a un aumento de su pasivo pensional, el cual, pasaría de 94,4 % del PIB (escenario sin reforma) a 121,5 % del PIB (con reforma).

El esquema de pilares que allí se aprobó tendría todo que ver. Todo, porque habría una ampliación de cobertura del sistema ligado al pilar semicontributivo, aunque “una parte de estas obligaciones estaría respaldada por los recursos acumulados en el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo”, dice el Ministerio en el Marco Fiscal de Mediano plazo.

Foto: ADOBE STOCK

Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, en el primer año de implementación de la reforma, Colpensiones registraría un aumento sustancial de sus ingresos, puesto que empezaría a recibir las cotizaciones hasta por 2,3 salarios mínimos de la totalidad de afiliados al sistema, según lo contempla la ley suspendida en el Alto Tribunal.

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Cuentas de afiliados

Para la entidad que maneja el sistema público de pensiones se contaría entonces con los aportes de cerca de 5,3 millones de afiliados del régimen público; 1,5 millón de afiliados que quedaron en el Régimen de Transición (tenían las semanas necesarias para que no los tocara la reforma), y se incorporarían alrededor de 17 millones de afiliados que vienen con parte de sus recursos, desde las AFP, hacia Colpensiones (solo con 2,3 salarios mínimos de su ingreso).

En ese contexto, la expectativa es que Colpensiones tenga 24 millones de afiliados, lo que justificaría el incremento en los ingresos que tendrá una vez entre en vigencia la reforma pensional.

Pensionados Foto: Stock.adobe.com / El País

Así como habrá ingresos también aumentarán los gastos

La Nación tendrá que transferir más recursos a Colpensiones, pues el crecimiento en los egresos que registrará para 2027, tiene varias razones.

Con la entrada en vigencia del sistema de pilares, que está previsto en la reforma pensional, las obligaciones adicionales subirían a 0,4 % del PIB, en parte, por el pilar semicontributivo, que demandará recursos, ya que fue diseñado para subsidiar a aquellos que cotizaron pero no les alcanzó para llegar a una pensión mínima.

Igualmente, los trasladados también generarán mayor gasto, pues, como se recuerda, en el régimen público la pensión es subsidiada (ahora se subsidiará a 24 millones de personas, en el tramo que corresponde al régimen de prima media), mientras que en el privado, al pensionado que adquiere su derecho al retiro le dividen los pagos mensuales según el capital ahorrado más las rentabilidades que haya generado (no hay subsidios).

Las pensiones son un gasto que no se puede aplazar, así que de tener las cuentas claras dependerá el plan para financiar eficientemente al sistema.