Gobierno de Petro radicó presupuesto 2027 por $575,6 billones

Antes de que venciera el plazo previsto para la radicación del proyecto de ley de presupuesto para 2027, que el gobierno saliente presenta para que sea defendido en el Congreso de la República por el gobierno entrante, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, radicó la iniciativa por 575,6 billones de pesos.

La cifra corresponde al 27 % del PIB, un monto inferior en 0,5 puntos porcentuales del PIB frente al observado en la vigencia anterior.

Según la propuesta, descrita en un documento de 730 páginas con anexos especiales que buscan proteger el gasto social al que le apostó la administración de Gustavo Petro, $545,2 billones serán financiados con recursos de la Nación y $30,5 billones con ingresos propios de los establecimientos públicos nacionales.

Presupuesto 2027. Foto: Ibero

Deuda, funcionamiento e inversión

De acuerdo con la propuesta presupuestal, 118 billones de pesos se destinarán al servicio de la deuda pública, lo que corresponde al 20,5 % del presupuesto total.

Por su parte, la inversión pública, que se traduce en obras y otros proyectos para la ciudadanía, fue estimada en 90 billones de pesos, equivalentes al 15,6 % del total. Entre tanto, el 63,9 % restante, es decir, 367,7 billones de pesos, se destinará a gastos de funcionamiento.

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Según la argumentación del Ministerio de Hacienda, “el Proyecto de Ley responde al reto de fortalecer el impacto productivo, social y redistributivo del gasto público dentro de un marco de responsabilidad y sostenibilidad fiscal”.

Una vez más, la cartera de Hacienda pone sobre la mesa el argumento de la elevada inflexibilidad presupuestal, derivada de gastos inamovibles, así como las restricciones sobre las fuentes permanentes de financiación.

No obstante, el gobierno entrante ha manifestado su disposición a recortar el gasto mediante una reducción del tamaño del Estado y una disminución de la burocracia.

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Meta de ingresos tributarios

Según la propuesta del gobierno de Gustavo Petro, para financiar el presupuesto de 2027 se proyectan ingresos tributarios por 308,9 billones de pesos, mientras que los ingresos no tributarios se estiman en 905.000 millones de pesos.

Para sustentar esas proyecciones de ingresos, el Ministerio de Hacienda prevé que la economía crecerá 2,2 % en 2027 y que la inflación descenderá a 4,4 %, desde el 6 % al que llegaría al cierre de este año. Asimismo, estima que el precio del dólar se mantendrá por debajo de los 4.000 pesos, con un promedio de 3.859 pesos.

Reforma tributaria, sí o sí. Foto: Rochu_2008 - stock.adobe.com

¿Cuentan con la reforma tributaria de Petro?

Aunque el gobierno de Gustavo Petro radicó una reforma tributaria por una suma superior a los 21 billones de pesos, desde el gobierno de De La Espriella ya se mencionó que presentará una nueva, acorde con los lineamientos de la administración electa, los cuales son distintos a los de la administración saliente.

Sin embargo, en el presupuesto se contemplan los recursos provenientes de dicha reforma tributaria. “La estimación de los ingresos tributarios para la vigencia 2027 se fundamenta en las normas tributarias vigentes y en el análisis de las bases gravables que determinan cada impuesto, las tarifas impositivas y las metas de gestión de fiscalización y cobro definidas por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (UAE-DIAN)”, señala el Ministerio en el documento.

Reforma tributaria de Petro tiene modificaciones en el IVA Foto: istock

Igualmente, la cartera de las finanzas públicas también tuvo en cuenta “la incidencia de variables macroeconómicas y sectoriales que afectan el recaudo, tales como el crecimiento del PIB y su composición, la inflación, el precio internacional del petróleo, la tasa de cambio, el consumo agregado, las importaciones, las exportaciones y las transacciones financieras, entre otros determinantes”.

En el documento se confirma que “la proyección de ingresos incorpora el recaudo estimado derivado del proyecto de ley de reforma tributaria presentado por el Gobierno nacional a consideración del Congreso de la República el 21 de julio de 2026, orientado a fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas con fundamento en la aplicación de los principios constitucionales de equidad, eficiencia y progresividad”.

Fuerza pública Foto: Ejército Nacional

El gasto en personal

El gasto en personal para 2027 ascendería a 67,7 billones de pesos, en parte, por el efecto del incremento en el salario mínimo. La apuesta del nuevo gobierno es recortar gastos en contratos OPS-órdenes de prestación de servicios, mientras que para la administración Petro “este gasto refleja las características de la estructura del sector público del orden nacional, la distribución e importancia de la planta de personal, y las necesidades mismas de la administración”.

Para sustentar ese argumentos, en el documento recuerdan que 48,5 % de gastos de nómina, es decir, $32,9 billones, se concentra en el sector Defensa y Policía; un 29,4% se dirige a los sectores de Justicia, Interior, Rama, Fiscalía y Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y el 22 % restante se distribuye entre los demás órganos de la Administración Pública Nacional.

Así las cosas, el Congreso de la República será el escenario para el estudio de la carta financiera para 2027, el primer año de gobierno de Abelardo De La Espriella.