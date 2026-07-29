Economía

Atento: Así puede consultar si es beneficiario de subsidio de $500.000 por la ola invernal en Colombia

La UNGRD entregará un subsidio económico a cerca de 13.000 hogares afectados por la ola invernal registrada entre 2022 y 2023.

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Redacción Semana
29 de julio de 2026 a las 11:01 a. m.
Más de 9 mil familias damnificadas en Atlántico por la ola invernal.
Más de 9 mil familias damnificadas en Atlántico por la ola invernal. Foto: Gobernación de Atlántico

Cada cierto tiempo, Colombia se enfrenta a una temporada que trae varios estragos en comunidades. Se trata de la ola invernal, que trae consigo grandes precipitaciones y que en muchos casos llega a inundar territorios completamente, lo que ocasiona que muchos tengan que abandonar sus hogares e incluso perderlo todo.

En 2022 hubo una de las olas invernales más fuertes de los últimos tiempos y sus efectos siguen sintiéndose hoy. Por ello, el Gobierno Nacional decidió declarar el desastre nacional. Con la medida se ordenó entregar un nuevo subsidio para los afectados.

En los departamentos de Meta y Casanare, alerta máxima por ola invernal. Alerta máxima en el Río Upia. Las fuertes lluvias tienen en alerta roja el cauce del río Upía. La Dirección de Gestión del Riesgo reporta un peligroso aumento en el nivel del agua y ordena a las comunidades ribereñas extremar precauciones.
Los damnificados registrados en el RUNDA podrán consultar si son beneficiarios y conocer el lugar habilitado para reclamar la ayuda económica. Foto: Fanpage La Voz de Yopal

Son cerca de 13.000 las jefas y jefes de hogar quienes recibirán el subsidio. Este es otorgado por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD. Dicha ayuda económica pecuniaria cobijará exclusivamente a las personas registradas en la plataforma el RUNDA, entre el 8 de noviembre del 2022 y el 30 de abril del 2023.

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Si usted tiene dudas sobre si es beneficiario de este subsidio, puede consultar en el siguiente link la información al respecto: http://rud.gestiondelriesgo.gov.co:8080/home/home.php?consulta=runda#

Aquí deberá proporcionar su número de documento o su nombre y apellido. Luego debe proporcionar el departamento y municipio. Estos corresponden al lugar en el cual usted fue registrado como Damnificado en el RUNDA (2021-2023).

En los departamentos de Meta y Casanare, alerta máxima por ola invernal. Alerta máxima en el Río Upia. Las fuertes lluvias tienen en alerta roja el cauce del río Upía. La Dirección de Gestión del Riesgo reporta un peligroso aumento en el nivel del agua y ordena a las comunidades ribereñas extremar precauciones.
Banco Agrario, Supergiros y Sured son algunos de los puntos autorizados para el pago del subsidio a afectados por las lluvias. Foto: Fanpage La Voz de Yopal

Para reclamar esta ayuda económica, es importante que sepa que la misma página, al consultar, le indicará en un mensaje, a donde debe dirigirse para cobrar el incentivo. Sin embargo, también puede consultar esta información en su alcaldía.

Normalmente las entregas se hacen a través de sucursales del Banco Agrario de Colombia o en oficinas de Supergiros o Sured.

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Es importante que siempre proporcione sus datos correctamente, pues algunos beneficiarios del subsidio no han podido reclamarlo debido a inconsistencias en datos, como lo son números de documento o nombres mal escritos en el formulario.

Cali: Se intensifica la ola invernal en la ciudad. foto José L Guzmán. EL País.
Las autoridades recomiendan verificar cuidadosamente los datos personales, ya que errores en nombres o documentos pueden impedir el cobro del subsidio. Foto: José Luis Guzmán. El País