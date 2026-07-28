Ministerio de Hacienda informa sobre visita de la Contraloría para revisar procesos de contratación y presupuesto

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó de la visita de una delegación de la Contraloría General de la República en el marco de las funciones de control que ejerce ese organismo sobre la administración de los recursos públicos.

Policía Judicial está de visita en MinHacienda en desarrollo de función de advertencia de la Contraloría

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, la cartera indicó que la delegación fue atendida por las dependencias correspondientes del ministerio.

Según el documento, “los funcionarios de este organismo de control están siendo atendidos debidamente en diversas áreas del Ministerio”, en desarrollo de las actividades de verificación adelantadas por la Contraloría.

El Ministerio explicó que la visita está relacionada con las indagaciones sobre procesos de contratación y la actividad presupuestal de la entidad.

La Contraloría realizó una visita al Ministerio de Hacienda. Foto: Colprensa

En ese sentido, precisó que dichas actuaciones ya habían sido informadas previamente y que la información correspondiente se encuentra registrada en las plataformas oficiales de seguimiento financiero.

“Las revisiones e indagaciones sobre contratación y actividad presupuestal están previamente difundidas y expuestas de manera oportuna en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF”, señaló el Ministerio de Hacienda.

Con esta precisión, la cartera indicó que los datos requeridos por los organismos de control hacen parte de la información disponible en ese sistema.

El Ministerio también recordó la función que cumple el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) dentro de la administración pública.

Según la entidad, “el SIIF es una herramienta tecnológica del Ministerio de Hacienda que coordina, integra, centraliza y estandariza la gestión financiera de los recursos públicos”.

La cartera no entregó detalles sobre el alcance específico de la revisión ni sobre los procesos que son objeto de análisis por parte de la Contraloría.

Presidente ejecutivo de CAF reveló en SEMANA los principales desafíos que enfrentará el Gobierno de Abelardo De La Espriella

El ministerio no hace referencia a hallazgos preliminares o a decisiones derivadas de la visita, limitándose a informar sobre la presencia de la delegación y el desarrollo de las actividades de atención institucional.