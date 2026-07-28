¿El dólar seguirá bajando en Colombia? Estas son las perspectivas de analistas para los próximos meses

Durante los últimos días, el dólar ha registrado una caída considerable en el mercado colombiano, lo que ha llamado cada vez más la atención de los inversionistas y ahorradores colombianos, que buscan obtener mejores rentabilidades al ahorrar en este tipo de moneda.

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Los analistas se han referido a la fluctuación de la moneda y las razones detrás de este comportamiento altamente volátil pero con tendencia bajista. De hecho, han asegurado que durante los siguientes meses, tras la llegada de un nuevo presidente al poder en Colombia, la moneda podría ver un escenario aún más altamente volátil.

El Grupo Cibest señaló que la incertidumbre global, las preocupaciones fiscales y los mensajes del nuevo Gobierno podrían incidir en el comportamiento del USDCOP. Foto: Adobe Stock

El análisis del Grupo Cibest detalló que “la incertidumbre global, las preocupaciones en materia fiscal local y los mensajes del nuevo Gobierno para atacar los retos estructurales de la economía colombiana incidirán en la volatilidad del USDCOP en los próximos meses”, precisó.

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Indicaron que, en este contexto, la perspectiva para el peso colombiano sigue alineada con una tendencia lateral y amplia volatilidad, lo que soportaría niveles entre $3.400 y $3.650 en la última parte de este año.

El mercado también sigue de cerca la decisión de política monetaria del Banco de la República, que podría tener efectos sobre la cotización del dólar en Colombia. Foto: Universal Images Group via Getty

La moneda también se ha visto impactada por efectos internacionales y por mercados como el del petróleo, pues el precio de la referencia Brent cayó un 8,98 % durante la sesión, luego de que Donald Trump ordenara suspender los bombardeos contra Irán con el objetivo de facilitar una negociación entre ambas naciones.

A nivel local, el dólar se podría mover en el ámbito local; el mercado se prepara para la decisión del Banco de la República del próximo viernes. Esperamos que el Emisor anuncie un aumento de 75 pb en la tasa de política monetaria, hasta un 12,75 %, con lo cual la junta se acercaría al cierre del ciclo de endurecimiento monetario.

Los movimientos del petróleo y los anuncios del presidente entrante Abelardo de la Espriella son considerados factores que podrían impactar el comportamiento de la divisa en el corto plazo. Foto: getty images

Otro hecho que movería la divisa es el anuncio del presidente entrante Abelardo De La Espriella, quien señaló que su próxima administración contempla el cierre de 14 embajadas y cerca de 15 consulados.