Precio del dólar en casas de cambio para el martes, 28 de julio de 2026

El dólar estadounidense es la moneda de referencia global porque es el principal medio de pago para el comercio internacional, la divisa más utilizada para fijar el precio de materias primas como el petróleo y el principal activo de reserva de los bancos centrales del mundo.

Un peso fuerte frente al debilitamiento del dólar: ¿será un fenómeno permanente?

Invertir en dólares es una idea que parece atractiva para muchos, dado que protege su dinero frente a la devaluación de monedas locales, permite diversificar el riesgo fuera de su economía nacional y da acceso directo a los mercados financieros más grandes y líquidos del mundo.

La cotización del dólar frente al peso colombiano refleja factores como las decisiones de la Reserva Federal, el precio del petróleo, la inflación y el comportamiento de la economía global. Foto: Adobe Stock

Para este proceso están dispuestas las casas de cambio, que son entidades financieras autorizadas que compran y venden monedas extranjeras.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este martes

Este es el análisis del mercado cambiario para este martes 28 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,204.29 y de venta de $3,342.86.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar el valor de la divisa en los distintos establecimientos que funcionan en varias zonas, tenga en cuenta estos valores:

Ciudad Te lo Compran Te lo Venden Spread Bogotá 3,274 3,356 82 Cali 3,200 3,425 225 Cartagena 3,150 3,400 250 Cúcuta 3,280 3,330 50 Medellín 3,169 3,315 146 Pereira 3,230 3,380 150

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, considere los valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana.

Cada movimiento del dólar tiene efectos directos sobre el costo de bienes importados, la tasa de cambio y las expectativas de empresas e inversionistas en Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto

Fecha Compra Venta TRM Martes 28 de julio de 2026 3204.29 3342.86 3205.8 Lunes 27 de julio de 2026 3204.29 3342.86 3210.56 Domingo 26 de julio de 2026 3211.43 3353.81 3210.56 Sábado 25 de julio de 2026 3212.86 3355.71 3210.56 Viernes 24 de julio de 2026 3214.76 3360.48 3219.31 Jueves 23 de julio de 2026 3220.48 3365.48 3206.86 Miércoles 22 de julio de 2026 3204.76 3361.9 3238.19 Martes 21 de julio de 2026 3215.95 3376.43 3262.58

Por otra parte, si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, venta y spread.

Nombre Te Compran Te Venden Spread Amerikan Cash 3,290 3,340 50 Cambios Kapital 3,300 3,330 30 Latin Cambios 3,300 3,380 80 Punto Dollar 3,200 3,380 180 Smart Exchange 3,280 3,350 70

Las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

El dólar continúa marcando el pulso de los mercados financieros internacionales y se convierte en una referencia clave para medir la percepción de riesgo y estabilidad económica. Foto: Banco Unión

Para ello, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, las tasas de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.