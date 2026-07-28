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Precio del dólar en casas de cambio para el martes, 28 de julio de 2026

Tenga en cuenta la variación de la moneda hoy.

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Redacción Semana
28 de julio de 2026 a las 7:04 a. m.
El precio del dólar sigue siendo uno de los indicadores más observados por los mercados y los hogares colombianos, por su impacto en importaciones, viajes, deuda y productos de consumo.
El precio del dólar sigue siendo uno de los indicadores más observados por los mercados y los hogares colombianos, por su impacto en importaciones, viajes, deuda y productos de consumo. Foto: Universal Images Group via Getty

El dólar estadounidense es la moneda de referencia global porque es el principal medio de pago para el comercio internacional, la divisa más utilizada para fijar el precio de materias primas como el petróleo y el principal activo de reserva de los bancos centrales del mundo.

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Invertir en dólares es una idea que parece atractiva para muchos, dado que protege su dinero frente a la devaluación de monedas locales, permite diversificar el riesgo fuera de su economía nacional y da acceso directo a los mercados financieros más grandes y líquidos del mundo.

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La cotización del dólar frente al peso colombiano refleja factores como las decisiones de la Reserva Federal, el precio del petróleo, la inflación y el comportamiento de la economía global. Foto: Adobe Stock

Para este proceso están dispuestas las casas de cambio, que son entidades financieras autorizadas que compran y venden monedas extranjeras.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este martes

Este es el análisis del mercado cambiario para este martes 28 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,204.29 y de venta de $3,342.86.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar el valor de la divisa en los distintos establecimientos que funcionan en varias zonas, tenga en cuenta estos valores:

CiudadTe lo CompranTe lo VendenSpread
Bogotá3,2743,35682
Cali3,2003,425225
Cartagena3,1503,400250
Cúcuta3,2803,33050
Medellín3,1693,315146
Pereira3,2303,380150

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, considere los valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana.

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Cada movimiento del dólar tiene efectos directos sobre el costo de bienes importados, la tasa de cambio y las expectativas de empresas e inversionistas en Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto
FechaCompraVentaTRM
Martes 28 de julio de 20263204.293342.863205.8
Lunes 27 de julio de 20263204.293342.863210.56
Domingo 26 de julio de 20263211.433353.813210.56
Sábado 25 de julio de 20263212.863355.713210.56
Viernes 24 de julio de 20263214.763360.483219.31
Jueves 23 de julio de 20263220.483365.483206.86
Miércoles 22 de julio de 20263204.763361.93238.19
Martes 21 de julio de 20263215.953376.433262.58

Por otra parte, si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, venta y spread.

NombreTe CompranTe VendenSpread
Amerikan Cash3,2903,34050
Cambios Kapital3,3003,33030
Latin Cambios3,3003,38080
Punto Dollar3,2003,380180
Smart Exchange3,2803,35070

Las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

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Para ello, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, las tasas de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.