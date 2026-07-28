Un peso fuerte frente al debilitamiento del dólar: ¿será un fenómeno permanente?

De 3.757 pesos que registró el primero de enero de este año, el dólar ha caído cerca del 14 %, a niveles apenas superiores a los 3.200 pesos, a finales de julio.

¿Qué está pasando? Según un informe de Aval Casa de Bolsa, la fortaleza del peso responde tanto a factores estructurales externos como a una mejora en las expectativas sobre Colombia, lo que sugiere que el ciclo actual podría prolongarse más de lo habitual, aunque no está exento de riesgos.

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En el campo internacional, el análisis destaca que desde comienzos de 2025 el dólar inició un proceso de debilitamiento a nivel global impulsado por varios factores. Uno, la estrategia adoptada por Estados Unidos orientada a fortalecer la competitividad de su sector exportador y reducir los desequilibrios comerciales, en un contexto donde una moneda menos fuerte favorece las exportaciones y la producción doméstica.

Dos, “las tensiones geopolíticas y la profundización de políticas de corte nacionalista han deteriorado parcialmente la confianza internacional en los activos denominados en dólares, incentivando una mayor diversificación hacia otras monedas y activos reales”, agrega el informe.

En tercer lugar, advierte que la reducción de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal ha disminuido el atractivo relativo de mantener inversiones en dólares, favoreciendo los flujos de capital hacia economías con mayores tasas reales.

La reducción de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal ha disminuido el atractivo relativo de mantener inversiones en dólares. Foto: Getty Images

“A esto se suma el deterioro de la posición fiscal de Estados Unidos, caracterizada por déficits persistentemente elevados y un incremento acelerado de la deuda pública, factores que han incrementado las preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal de largo plazo”.

Finalmente, la creciente demanda por materias primas y otros activos tangibles ha beneficiado particularmente a las economías emergentes exportadoras de commodities, entre ellas varios países latinoamericanos.

Sin embargo, en el frente local hay factores que también han impulsado esta tendencia e, incluso, que el peso se haya fortalecido más que otras monedas.

Colombia, a juicio de la firma, presenta elementos propios que han favorecido una apreciación superior a la observada en otras economías latinoamericanas. “El principal ha sido el cambio en las expectativas derivado del giro político hacia un gobierno que ha manifestado un mayor compromiso con la sostenibilidad fiscal, el fortalecimiento institucional y la recuperación de la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros”.

Pero no es el único. Asegura el informe que la reducción esperada de la prima de riesgo ha contribuido a una importante valorización de los activos financieros colombianos. Además, el aumento de las tasas de interés por parte del Banco de la República, combinado con una prima de riesgo que aún continúa elevada en términos históricos, ha convertido a Colombia en uno de los destinos más atractivos para estrategias de carry trade (una estrategia de inversión donde se pide dinero prestado en una moneda con baja tasa de interés para invertirlo en otra moneda con una tasa de interés alta).

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“En la práctica, los inversionistas pueden financiarse en economías con tasas bajas e invertir en activos colombianos que ofrecen retornos reales considerablemente superiores, siempre que la volatilidad cambiaria permanezca contenida. En otras palabras, Colombia ofrece actualmente una combinación poco frecuente de tasas reales elevadas, expectativas de apreciación cambiaria y una prima de riesgo en proceso de compresión, factores que fortalecen el ingreso de capitales de portafolio”, explica el informe.

La gran pregunta es si se trata de un fenómeno estructural o de un ajuste coyuntural. Para Aval Casa de Bolsa, la mayor parte de los factores que hoy explican la fortaleza del peso parecen tener un carácter más estructural que transitorio. Considera que el debilitamiento global del dólar, la recomposición de portafolios hacia mercados emergentes y la elevada demanda por activos reales podrían extenderse durante varios años.

La continuidad de este ciclo dependerá de que el nuevo gobierno logre consolidar la disciplina fiscal, fortalecer la confianza de los inversionistas y mantener condiciones favorables para la inversión privada. Foto: Adobe Stock

Aunque con este panorama se podría esperar que el peso colombiano continúe relativamente fuerte frente al dólar, sería prematuro, dice el análisis, afirmar que esta tendencia se mantendrá de manera permanente.

¿Cuáles son las razones de la otra cara de la moneda? Colombia continúa presentando vulnerabilidades macroeconómicas importantes, particularmente por sus déficits gemelos —el fiscal y el de cuenta corriente—, los cuales, advierte el estudio, históricamente han hecho que la moneda colombiana sea una de las más sensibles a cambios en el apetito global por riesgo.

“Cuando las condiciones financieras internacionales se deterioran, el peso suele ubicarse entre las monedas con mayores depreciaciones; por el contrario, cuando el entorno externo es favorable, también suele registrar algunas de las mayores valorizaciones. En consecuencia, la continuidad de este ciclo dependerá de que el nuevo gobierno logre consolidar la disciplina fiscal, fortalecer la confianza de los inversionistas y mantener condiciones favorables para la inversión privada. De cumplirse estos supuestos, es probable que el peso colombiano continúe mostrando un desempeño superior al promedio regional durante los próximos años”, anticipa el informe.

El aumento de las tasas de interés por parte del Banco de la República, combinado con una prima de riesgo que aún continúa elevada en términos históricos, ha convertido a Colombia en uno de los destinos más atractivos para estrategias de carry trade. Foto: BANCO DE LA REPÚBLICA

Y concluye advirtiendo que lo que llamó “la principal amenaza para este escenario” sería un fortalecimiento global del dólar, derivado de un aumento de las tasas reales en Estados Unidos o de un deterioro del apetito global por riesgo. En el ámbito local, un incumplimiento de las metas fiscales, un deterioro de la confianza de los inversionistas, una ampliación del déficit de cuenta corriente o un deterioro significativo de los términos de intercambio podrían revertir parte de la apreciación observada.

“En consecuencia, aunque el escenario base favorece un peso relativamente fuerte frente al dólar, la sostenibilidad de esta tendencia dependerá de que tanto el entorno internacional como los fundamentos macroeconómicos de Colombia continúen evolucionando en la dirección esperada”, puntualiza.