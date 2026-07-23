Dólar en este 23 de julio sigue en la racha bajista. ¿Podría caer más?

Aunque afectando a muchos colombianos, por ejemplo, los que reciben remesas de sus familiares en el exterior, o los que sus negocios dependen de las ventas en otros países, el dólar en Colombia sigue en niveles bajos. De una tasa representativa del mercado-TRM de 3206,86 pesos, la moneda estadounidense abrió con una ligera ganancia, en 3224 pesos, pero aún por debajo de los 3.250 pesos y algunos expertos estiman que podría seguir en la racha bajista.

Cuando el dólar barato sale caro. Agricultores e industriales con las alarmas prendidas

En las primeras horas de este jueves 23 de julio, los datos de la Bolsa de Valores de Colombia mostraban una tendencia bajista, pues el precio mínimo negociado hasta las 8:30 a.m. era de 3.215 pesos, con un promedio de 3.216,05 pesos.

Andrés Sánchez, asociado a divisas de la firma Credicorp Capital, expuso algunas de las razones del comportamiento de la divisa en Colombia, aunque mencionó que a nivel global, el dólar estaría ganando terreno en la jornada de hoy.

Según Sánchez, hay motivos internacionales y locales para que el dólar esté en los niveles por debajo de los 3.250. Por un lado, en Estados Unidos se presentaron menos solicitudes de subsidios al desempleo, lo que evidencia que el mercado laboral sigue en fortaleza y ese indicador es clave para las decisiones que toma la Reserva Federal-FED en el país del norte. En ese contexto, estarían dadas las condiciones para que el banco central estadounidense siga manteniendo una postura cautelosa frente a futuros recortes de tasas de interés. Implica entonces que los inversionistas llevan dejan sus recursos donde encuentran beneficios para su rentabilidad, como una menor tasa de interés.

Igualmente, si hay mayor ingreso de divisas, tanto por remesas como por exportaciones, la disponibilidad de la moneda extranjera abarata el precio en el mercado local.

Reforma tributaria, sí o sí. Foto: Rochu_2008 - stock.adobe.com

En el ámbito local, el experto afirma que se registra cierta estabilidad en el peso frente al dólar, también con algo de efecto por lo sucedido con la reforma tributaria que presentó el gobierno saliente y que fue rechazada por Abelardo de la Espriella, quien se inclina más por enderezar las finanzas públicas a punta de disciplina fiscal, con recorte de gasto y eficiencia en el uso de los recursos. Igualmente, por cambios en el sistema impositivo, pero para estimular el crecimiento de la economía. Es decir, esas circunstancias animan a los inversionistas.

El precio del petróleo al alza también presiona el dólar. Tradicionalmente, la relación ha sido inversa, a mayor precio del crudo, menor es el de la divisa. La reciente escalada del conflicto en Oriente Medio lleva al petróleo al alza, con un incremento de 3,93 %, lo que lo ubica en 99,24 dólares por barril, según menciona Sánchez.

Petróleo Foto: Adobe Stock

¿Caerá más?

En el entorno actual y con las aproximaciones que hacen los analistas, la apuesta es que el dólar podría seguir bajando, pese a que en algunos momentos repunte ligeramente. De hecho, para este viernes ya se habla de que podría llegar a romper la barrera de los 3.200 pesos, aunque con la moneda, nunca se puede tener total certeza.