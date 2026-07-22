LinkMax alerta que los cables submarinos de Colombia ya superaron su vida útil

Buena parte de los cables submarinos que soportan la conectividad internacional de Colombia ya alcanzó o superó la vida útil para la que fue diseñada, según advirtió LinkMax, operador colombiano de telecomunicaciones. La compañía señaló que sistemas como ARCOS-1, MAYA-1 y SAM-1, puestos en operación entre 2000 y 2001, están próximos a cumplir 25 años de funcionamiento continuo, mientras que la mayoría de los cables activos en el país supera los 15 años de operación.

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La advertencia se produce en un momento en el que el consumo de datos continúa acelerándose. De acuerdo con la empresa, los accesos de fibra óptica en Colombia crecieron cerca de un 20 % durante el último año, impulsados por la expansión de los servicios en la nube, el streaming y el uso cada vez mayor de aplicaciones de inteligencia artificial, lo que incrementa la presión sobre una infraestructura concebida para una realidad tecnológica muy distinta.

“El internet es, quizás, la infraestructura más crítica del mundo moderno, y también la más invisible. Solo se nota cuando falla”, afirmó Alex Javier Blanco Riveira, CEO de LinkMax. “Buena parte de los cables que hoy sostienen la conectividad internacional de Colombia fueron concebidos en una era en que el streaming no existía, la nube era ciencia ficción y la inteligencia artificial no estaba en los planes de ninguna empresa”.

Los accesos de fibra óptica en Colombia crecieron cerca de 20 % durante el último año. Foto: Adobe Stock

La compañía destacó que fortalecer esta infraestructura tiene implicaciones económicas. Citó que, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), un incremento del 10 % en la penetración de la banda ancha fija en América Latina y el Caribe puede traducirse en un crecimiento de hasta el 1,6 % del PIB. Además, recordó que la OCDE, en su informe Digital Connectivity Review of Colombia 2026, considera que la conectividad digital es un elemento clave para el desarrollo económico y social del país.

LinkMax también resaltó la ventaja geográfica de Colombia, cuyos puntos de aterrizaje de cables submarinos en Barranquilla y Cartagena la convierten en un nodo estratégico para las conexiones entre Estados Unidos y Sudamérica. Sin embargo, advirtió que esa posición competitiva podría deteriorarse si no se moderniza la infraestructura existente.

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Para la empresa, la renovación de los cables submarinos debe anticiparse al deterioro de la red y no esperar a que una eventual crisis obligue a tomar decisiones de emergencia. Según Blanco, los países que invierten de manera anticipada en infraestructura digital logran preservar su competitividad y responder mejor al crecimiento sostenido de la demanda de conectividad.

“Los países que invierten en renovar su infraestructura digital antes de que la crisis sea visible son los que mantienen la ventaja. Los que esperan, pagan el costo de la urgencia”, afirmó el CEO.