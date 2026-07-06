Latam abre nueva ruta entre Bogotá y Venezuela para fortalecer la conectividad tras la emergencia por terremotos

Latam Airlines Colombia anunció la apertura de una nueva ruta aérea entre Bogotá y Barcelona (Venezuela) como parte de las medidas implementadas para atender la emergencia que atraviesa el vecino país tras los terremotos registrados el pasado 24 de julio.

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A partir del 6 de julio, la aerolínea comenzará a operar la ruta Bogotá-Barcelona-Bogotá durante todo el mes, con dos frecuencias semanales los lunes y viernes.

Los vuelos saldrán desde la capital colombiana a las 7:35 a. m. y regresarán desde Barcelona a las 11:40 a. m., hora local, con el propósito de ofrecer mayores alternativas de conectividad mientras continúan las afectaciones en la infraestructura aeroportuaria venezolana.

La nueva operación se suma a las flexibilidades que Latam puso a disposición de los pasajeros cuyos planes de viaje se vieron afectados por la emergencia. La compañía informó que quienes tengan vuelos programados entre el 25 y el 31 de julio podrán acceder, sin costo adicional ni penalidades, a varias opciones para modificar sus itinerarios.

#AtenciónPasajeros: Debido a la emergencia en Venezuela, habilitamos flexibilidades para nuestros pasajeros. Si viajas entre Bogotá y Caracas, el lunes 6 de julio operaremos vuelos entre Bogotá y Barcelona (Venezuela) para apoyar la conectividad en la ruta. pic.twitter.com/X71vy6a0ea — LATAM Colombia (@LATAM_CO) July 3, 2026

Entre las alternativas disponibles se encuentran el cambio de fecha del viaje hasta un año después de la fecha original, manteniendo la misma cabina; la devolución total del dinero del tiquete o el cambio de la ruta con destino final a las ciudades de Cúcuta, Riohacha o Barcelona, dependiendo de las necesidades de cada pasajero.

“En Latam seguimos al lado de Venezuela trabajando para ayudar a nuestros pasajeros y sus familias ante la incertidumbre que todavía continúa en este país. La ruta a Barcelona es una nueva opción para fortalecer la conectividad de Venezuela con el mundo, dada la afectación del aeropuerto de Caracas y las dificultades para el reinicio de su operación en condiciones normales”, afirmó Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia.

Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia. Foto: Esteban Vega La Rotta

La aerolínea hizo un llamado a los viajeros para que consulten el estado de sus vuelos antes de desplazarse al aeropuerto y realicen, de ser necesario, los cambios de manera autónoma a través de los canales oficiales de atención.

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Los pasajeros podrán gestionar sus solicitudes en la página web de Latam, mediante la aplicación móvil de la compañía o comunicándose con la línea de atención telefónica 601 518 5800. También estará disponible el canal de atención por WhatsApp en el número +56 9 68250850.