Economía

Latam abre nueva ruta entre Bogotá y Venezuela para fortalecer la conectividad tras la emergencia por terremotos

Los viajeros con vuelos afectados podrán cambiar la fecha de su viaje, solicitar el reembolso del tiquete o modificar su destino sin penalidades.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

6 de julio de 2026 a las 5:12 p. m.
Latam anunció nueva ruta para ayudar en la emergencia actual de Venezuela.
Latam anunció nueva ruta para ayudar en la emergencia actual de Venezuela. Foto: Getty Images

Latam Airlines Colombia anunció la apertura de una nueva ruta aérea entre Bogotá y Barcelona (Venezuela) como parte de las medidas implementadas para atender la emergencia que atraviesa el vecino país tras los terremotos registrados el pasado 24 de julio.

Un Airbus A320-251N de Iberia se prepara para despegar en la pista del Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid
Iberia retomará el 9 de julio vuelos regulares con Venezuela tras terremotos

A partir del 6 de julio, la aerolínea comenzará a operar la ruta Bogotá-Barcelona-Bogotá durante todo el mes, con dos frecuencias semanales los lunes y viernes.

Los vuelos saldrán desde la capital colombiana a las 7:35 a. m. y regresarán desde Barcelona a las 11:40 a. m., hora local, con el propósito de ofrecer mayores alternativas de conectividad mientras continúan las afectaciones en la infraestructura aeroportuaria venezolana.

La nueva operación se suma a las flexibilidades que Latam puso a disposición de los pasajeros cuyos planes de viaje se vieron afectados por la emergencia. La compañía informó que quienes tengan vuelos programados entre el 25 y el 31 de julio podrán acceder, sin costo adicional ni penalidades, a varias opciones para modificar sus itinerarios.

Entre las alternativas disponibles se encuentran el cambio de fecha del viaje hasta un año después de la fecha original, manteniendo la misma cabina; la devolución total del dinero del tiquete o el cambio de la ruta con destino final a las ciudades de Cúcuta, Riohacha o Barcelona, dependiendo de las necesidades de cada pasajero.

“En Latam seguimos al lado de Venezuela trabajando para ayudar a nuestros pasajeros y sus familias ante la incertidumbre que todavía continúa en este país. La ruta a Barcelona es una nueva opción para fortalecer la conectividad de Venezuela con el mundo, dada la afectación del aeropuerto de Caracas y las dificultades para el reinicio de su operación en condiciones normales”, afirmó Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia.

Según Erika Zarante, presidenta de Latam Colombia, “en la medida que se presenten las oportunidades y el crecimiento se siga dando, seguiremos invirtiendo en el país”.
Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia. Foto: Esteban Vega La Rotta

La aerolínea hizo un llamado a los viajeros para que consulten el estado de sus vuelos antes de desplazarse al aeropuerto y realicen, de ser necesario, los cambios de manera autónoma a través de los canales oficiales de atención.

El tiempo corre y las posibilidades de que encuentren más sobrevivientes se agotan, pero no la esperanza.
Crece la cifra de muertos en Venezuela tras potentes terremotos: este es el balance más reciente

Los pasajeros podrán gestionar sus solicitudes en la página web de Latam, mediante la aplicación móvil de la compañía o comunicándose con la línea de atención telefónica 601 518 5800. También estará disponible el canal de atención por WhatsApp en el número +56 9 68250850.