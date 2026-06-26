Latam amplía la flexibilidad en vuelos hacia Venezuela, debido a graves efectos del terremoto

A medida que se conocen las verdaderas dimensiones del terremoto ocurrido el miércoles 24 de junio en Venezuela, se confirma que se trató de un potente evento, con graves afectaciones para los ciudadanos.

En ese contexto, la aerolínea Latam, que ya había activado un plan de contingencia para la reprogramación de vuelos hasta el 1 de julio, ahora amplía los tiempos.

Se trata de una acción en apoyo a los pasajeros cuyos planes de viajes se han visto afectados por el terremoto en Venezuela .

De esa manera, quienes tienen vuelos programados entre este 25 y el 15 de julio podrán acceder al beneficio de cambio sin ninguna penalidad.

Alternativas

1) Cambio de fecha de viaje hasta un (1) año después de la fecha original en la misma cabina.

2) Devolución del dinero del tiquete .

3) Cambio de ruta con destino final Cúcuta o Riohacha. Todas estas alternativas sin cobros adicionales ni penalidades.

La aerolínea afirma que continuará el monitoreo para establecer la manera en la que evoluciona la situación, de manera que puedan tomarse las medidas pertinentes de la mano con las autoridades de ambos países.

Entretanto, la compañía recomienda a los pasajeros revisar el estado de sus vuelos y autogestionar su cambio por medio de los canales oficiales de atención, incluyendo www.latam.com o la aplicación móvil de LATAM. Así mismo, pueden realizar consultas en la línea telefónica 601 518 5800 o por WhatsApp +56 9 68250850.

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