Aeronáutica Civil activa plan de contingencia para apoyar a Venezuela tras los fuertes terremotos que afectaron al país vecino

Tras los dos fuertes sismos que se registraron este miércoles, 24 de junio, en Venezuela, cada uno con magnitudes de 7.2 y 7.5 respectivamente, que sacudieron múltiples zonas del país y dejaron varios colapsos de edificios, la Aeronáutica Civil en Colombia se pronunció a través de un comunicado donde informaron de un despliegue de plan de apoyo para garantizar la seguridad aérea en el país vecino.

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La entidad de transporte aéreo ha informado que, tras la interrupción temporal de los servicios de tránsito en Venezuela debido a los terremotos, las autoridades colombianas han comenzado a priorizar las coordinaciones operacionales entre las FIR de Barranquilla (BAQ) y la FIR de Bogotá.

Por medio de estas medidas, la Aeronáutica Civil busca que todas las aeronaves que se vean obligadas a realizar desvíos o asistencia por los hechos ocurridos puedan hacer uso de los servicios de navegación y el espacio aéreo colombiano de una manera segura, eficiente y coordinada.

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En cuanto al apoyo integral, la entidad está en estos momentos adelantando cualquier gestión técnica y logística que sea fundamental para que desde Colombia se pueda asumir temporalmente el servicio de emisión y difusión de los Avisos a los Aviadores (NOTAM) que corresponde a las zonas afectadas del país vecino.

Esto busca que se pueda garantizar que cualquier información crítica sobre los vuelos concentrados en esa área tenga la disponibilidad de mantener su continuidad y fluidez a nivel internacional.

“Colombia permanece en monitoreo constante de la situación y en comunicación directa con las autoridades aeronáuticas venezolanas para ofrecer el soporte que sea requerido hasta que se normalicen las operaciones en el aeropuerto y espacio aéreo de Maiquetía”, menciona la Aeronáutica Civil en su comunicado.

Los hechos en Venezuela

Durante la tarde de este miércoles, 24 de junio, el país venezolano sufrió dos fuertes sismos que terminaron sacudiendo un número aún no definido de víctimas, al igual que múltiples estructuras dañadas por los terremotos.

El primer sismo tuvo una magnitud de 7,2, donde su punto más fuerte fue al oeste de Morón; minutos después se recibió la notificación de un segundo sismo más fuerte con una magnitud de 7,5, según lo que indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Videos en redes sociales muestran escenas de pánico de varios ciudadanos tras los daños de varias fachadas, paredes con grietas y la incertidumbre sobre si es bueno salir a las calles para estar seguros.

Uno de los lugares más afectados hasta el momento es el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el cual tuvo que ser cerrado hasta nuevo aviso por los daños sufridos por los terremotos.

En la noche de este miércoles, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó un anuncio en donde ha decretado estado de emergencia en el país.

Asimismo, la mandatario comentó que se realizará la suspensión de clases en todo el país por los terremotos registrados, mientras se aplican a estas horas las medidas de seguridad y apoyo hacia las víctimas y heridos.

Rodríguez hizo un llamado a todos los médicos y enfermeras disponibles a dirigirse a los puntos de salud y atención habilitados para poder atender la situación.