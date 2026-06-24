Latam habilita cambios y reembolsos para pasajeros afectados por el sismo registrado en Venezuela

La aerolínea Latam Airlines Colombia anunció medidas especiales para los pasajeros que puedan verse afectados por el fuerte sismo registrado en Venezuela durante la tarde del 24 de junio de 2026.

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La compañía informó que implementó alternativas de flexibilidad para los viajeros con vuelos programados entre el 25 de junio y el 1 de julio, con el fin de facilitar cambios en sus itinerarios y atender posibles afectaciones derivadas de la emergencia.

En un comunicado, la empresa expresó su solidaridad con las personas impactadas por el movimiento telúrico y explicó que las medidas buscan ofrecer opciones a quienes deban modificar sus planes de viaje en los próximos días.

“Latam Airlines Colombia expresa su solidaridad con las personas, familias y comunidades afectadas por el fuerte sismo registrado en Venezuela en la tarde de hoy”, indicó la aerolínea.

#AtenciónPasajeros: Debido al evento sísmico ocurrido en Venezuela, hemos habilitado opciones de flexibilidad para los pasajeros con vuelos programados entre el 25 de junio y el 01 de julio. [1/2] pic.twitter.com/MI8RflJVYf — LATAM Colombia (@LATAM_CO) June 25, 2026

De acuerdo con la información divulgada, los pasajeros que tengan tiquetes para viajar dentro del periodo establecido podrán acceder a distintas alternativas sin costos adicionales. Entre ellas se encuentra la posibilidad de cambiar la fecha del vuelo hasta siete días después de la programada originalmente, manteniendo la misma cabina.

Asimismo, la compañía permitirá la devolución del dinero de los tiquetes sin aplicación de penalidades. Otra de las opciones habilitadas consiste en modificar la ruta de viaje para que el destino final sea la ciudad de Cúcuta, también sin cobros adicionales.

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La medida fue adoptada ante las posibles dificultades que puedan enfrentar los viajeros como consecuencia de la situación generada por el sismo.

“En Latam Colombia entendemos la incertidumbre y preocupación que una emergencia como esta puede generar en nuestros pasajeros y sus familias. Por eso, hemos activado alternativas de flexibilidad que permitan reorganizar sus viajes con mayor tranquilidad durante este difícil momento”, señaló Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia.

Erika Zarante Bahamón, CEO de Latam Colombia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

La aerolínea recomendó a los usuarios verificar permanentemente el estado de sus vuelos y hacer los cambios requeridos a través de sus canales oficiales de atención.

Entre las opciones disponibles figuran el portal web de la compañía, su aplicación móvil, la línea telefónica de servicio al cliente y los canales de mensajería habilitados para consultas.

Además, la empresa indicó que continuará realizando seguimiento a la evolución de la situación en Venezuela con el propósito de evaluar eventuales impactos sobre su operación aérea.

“Latam Airlines Colombia continuará monitoreando la evolución de la situación y mantendrá informados a sus pasajeros ante cualquier actualización operacional relevante”, señaló la compañía.