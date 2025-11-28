Suscribirse

Latam anuncia cancelación de vuelos en Colombia tras alerta de Airbus A320

La compañía dio a conocer que los pasajeros afectados serán contactados directamente y recibirán alternativas de viaje.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

29 de noviembre de 2025, 2:16 a. m.
Vista del avión de LATAM Airlines en el aeropuerto de Medellín, el 25 de febrero de 2024 en Medellín, Colombia (Foto de Patrick van Katwijk/Getty Images)
LATAM Airlines tiene algo para informar a sus clientes. | Foto: Getty Images

Hay preocupación en el país por la gran cantidad de vuelos que se han cancelado debido a una actualización urgente de software, principalmente en aviones de la familia A320.

Pese a que este asunto afecta primordialmente a la aerolínea Avianca, la compañía Latam Airlines Colombia anunció que también habrá cancelaciones en alguno de sus vuelos.

“Latam Airlines Colombia tendrá un vuelo cancelado ida y vuelta en la ruta Bogotá-San Andrés-Bogotá tras las medidas comunicadas por Airbus y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA)”, dijo la aerolínea en un comunicado este viernes, 28 de noviembre.

Contexto: Aerocivil informa lo que pasará con las operaciones aéreas por actualización urgente del software de Airbus

Pese a que no especificaron el número de vuelo que será cancelado, la compañía dio a conocer que los pasajeros serán contactados directamente y recibirán alternativas de viaje.

Esto con el fin de “iniciar su vuelo dentro de una ventana de máximo 24 horas respecto al vuelo original o podrán optar por el cambio de fecha o devolución sin costo alguno desde la sección “Mis Viajes” en Latam.com”.

Y agregó en su mensaje: “Latam Airlines Colombia lamenta los inconvenientes que esta situación, ajena a su voluntad, pudiera ocasionar y agradece la comprensión de los pasajeros”.

Este es uno de los aviones habilitados por Latam Airlines para los viajes de Bogotá a Miami.
Latam Airlines también debe reprogramar un vuelo debido a la actualización del software de Airbus. | Foto: Cortesía de Latam Airlines

Recomendaciones

La Superintendencia de Transporte activó un protocolo urgente de atención para los pasajeros afectados, quienes deberán primero verificar el estado de su vuelo directamente con la aerolínea antes de desplazarse al aeropuerto.

Además, es recomendable conservar toda la evidencia relacionada con la reserva, como correos electrónicos, comprobantes de pago y capturas de pantalla de cualquier comunicación con la aerolínea. Estos documentos pueden resultar útiles en caso de solicitar un reembolso o la reprogramación del vuelo.

Finalmente, la Superintendencia de Transporte sugiere no presentar peticiones, quejas o reclamos (PQR) antes de que la afectación del vuelo sea confirmada, con el fin de permitir una gestión más eficiente y organizada de cada caso.

