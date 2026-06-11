Judiciales

Corte Suprema adelanta inspección judicial a la oficina de la representante Gloria Arizabaleta

Esto en medio de la investigación contra la representante a la Cámara.

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Redacción Semana
11 de junio de 2026 a las 10:53 a. m.
Gloria Arizabaleta y la adición al auto de suspensión a Gustavo Petro.
Gloria Arizabaleta y la adición al auto de suspensión a Gustavo Petro. Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: PANTALLAZO COMISIÓN ACUSACIÓN.

A las 10:30 de la mañana de este jueves comenzó una inspección judicial ordenada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, en el centro de Bogotá.

Gloria Arizabaleta
Procuraduría suspende y abre investigación disciplinaria a Gloria Arizabaleta por decisión contra el presidente Gustavo Petro

La inspección se realiza en medio de la investigación preliminar contra la representante a la Cámara, Gloria Arizabaleta, indagada por un presunto prevaricato por acción al solicitar la suspensión del presidente Gustavo Petro.

La congresista, quien fungía como presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, proyectó el pasado miércoles una petición para que se suspendiera al jefe de Estado. Decisión que fue rápidamente revocada.

Alejandro Carranza, abogado del presidente Gustavo Petro, llegó a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
Alejandro Carranza, abogado del presidente Gustavo Petro, llegó a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Foto: Colprensa