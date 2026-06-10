Judiciales

Definen magistrado que estudiará la denuncia del exministro Luis Felipe Henao contra Gloria Arizabaleta

La congresista fue tendencia este miércoles al firmar el documento con el que se pedía suspender de su cargo al presidente Gustavo Petro.

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Redacción Semana
10 de junio de 2026 a las 2:17 p. m.
Luis Felipe Henao denunció a la congresista del Pacto Histórico, Gloria Arizabaleta.
Luis Felipe Henao denunció a la congresista del Pacto Histórico, Gloria Arizabaleta. Foto: SEMANA

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia recibió la denuncia del exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao contra la congresista Gloria Arizabaleta.

Gustavo Petro y Gloria Arizabaleta.
Gustavo Petro califica a la representante Gloria Arizabaleta de “criminal” y asegura que ella extorsiona al gobierno; la congresista suspendió al presidente

Tras hacer el respectivo reparto, el estudio del caso le correspondió al magistrado Misael Fernando Rodríguez Castellanos.

La congresista del Pacto Histórico fue tendencia este miércoles, 10 de junio, al firmar el documento con el que se pedía suspender de su cargo al presidente Gustavo Petro.

Misael Rodríguez Magistrado investigador
Misael Rodríguez Magistrado investigador Foto: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

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