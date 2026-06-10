La congresista del Pacto Histórico, Gloria Arizabaleta, quien ordenó, a través de un auto, suspender de su cargo al presidente Gustavo Petro por su presunta participación en política, le respondió a SEMANA si ingresó a la Casa de Nariño este fin de semana, previo a su decisión.

Lo hizo después de que circularan varias versiones que apuntan a que Arizabaleta, al parecer, ingresó a la Casa de Nariño entre el viernes y el domingo pasado.

“No es cierto”, le respondió a SEMANA.

“No voy hace rato a la Casa de Nariño”, agregó.

Gustavo Petro y Gloria Arizabaleta. Foto: FOTO1: Gustavo Petro/FOTO2: Gloria Arizabaleta.

Gloria Arizabaleta le puso punto final a las especulaciones y dijo que no se había reunido con nadie del Gobierno para concertar la decisión contra Gustavo Petro.

Y aclaró que tampoco se trata de una “jugadita” política para permitirle a Petro salir del Gobierno y hacer campaña con los brazos abiertos por el candidato presidencial Iván Cepeda.

“¿Cuál jugadita?”, preguntó.

“Ninguna jugadita”, añadió.

Y pidió a las personas leer el auto en el que ordenó la suspensión provisional de su cargo hasta el 21 de junio de 2026 a las 4:00 p. m., es decir, después de finalizada la segunda vuelta presidencial.

Gloria Arizabaleta Gustavo Petro Foto: INSTAGRAM: @gloriaearizabaleta / Presidencia

Se remitió al auto en el que ordena la suspensión de Petro, donde habló de, al menos, 22 mensajes escritos por el hoy presidente en su cuenta oficial de X que “se relacionan con la actual contienda electoral, varios de ellos referidos de manera directa a candidatos, campañas y al proceso de segunda vuelta presidencial”, precisó.

Uno de ellos fue escrito el 6 de junio, cuando Petro respondió a una publicación de la excandidata presidencial Claudia López sobre la constituyente de derecha y cerró su mensaje afirmando: “Libertad y vida es nuestra bandera tricolor. Siempre, siempre y siempre”.

Gloria Arizabaleta Foto: INSTAGRAM: @gloriaearizabaleta

El 7 de junio, Petro asoció a un sector político con el fascismo y advirtió sobre desapariciones “si Colombia elige esto”, en alusión al resultado electoral.

Ese día también vinculó a uno de sus contradictores con “pensamiento paramilitar” y se refirió a la primera vuelta presidencial y a un presunto “fraude electoral armado”.

Además, cuestionó a un candidato presidencial por el trato a las mujeres y descalificó a un medio de comunicación en el contexto de la contienda.

El 7 de junio, el presidente también atribuyó a la prensa el haber “pavimentado el camino al fascismo” y formuló advertencias sobre los resultados de las elecciones. Igualmente, imputó a la campaña de un candidato la existencia de “pirámides financieras para comprar votos”.

De izquierda a derecha: Lidio García y Gustavo Petro. Foto: Colprensa.

Gloria Arizabaleta le anunció a SEMANA que enviaría el auto con su decisión al presidente del Senado, Lidio García. Sin embargo, hasta las primeras horas de la tarde de este miércoles, 10 de junio, no lo había hecho.

Mientras tanto, Lidio García le cerró la puerta a la decisión de Arizabaleta.

“No hagamos política con la ley ni con la Constitución colombiana. El proyecto de decisión que ha conocido la opinión pública es abiertamente ilegal e inconstitucional”, argumentó García.