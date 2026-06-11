Procuraduría suspende y abre investigación disciplinaria a Gloria Arizabaleta por decisión contra el presidente Gustavo Petro

La congresista del Pacto Histórico, Gloria Arizabaleta, fue suspendida por la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría hasta el 20 de julio de 2026.

La decisión se conoció este jueves, 11 de junio, un día después de que ella, como investigadora del presidente Gustavo Petro, decidiera, a través de un auto, suspenderlo como jefe de Estado por intervención en política.

Arizabaleta no llevó su postura a la Sala Plena de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, donde investiga al primer mandatario, sino que se saltó el procedimiento y ordenó la suspensión de Petro.

Casa de Nariño y Gloria Arizabaleta. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

“Abrir investigación disciplinaria en contra de Gloria Elena Arizabaleta Corral en su condición de representante a la Cámara, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, acorde con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”, se lee en el documento oficial del organismo disciplinario.

En el mismo se ordenó “suspender provisionalmente del ejercicio del cargo de representante a la Cámara a Gloria Elena Arizabaleta Corral, hasta el 20 de julio de 2026, que culmina el periodo constitucional para el cual fue electa, 2022-2026″.

Gustavo Petro y Gloria Arizabaleta. Foto: FOTO1: Gustavo Petro/FOTO2: Gloria Arizabaleta.

Como si fuera poco, la Sala de Instrucción solicitó consultar la medida cautelar de suspensión provisional decretada contra Arizabaleta Corral en su condición de representante a la Cámara ante el despacho del señor procurador general de la nación, Gregorio Eljach.

Entre los argumentos del organismo disciplinario está que “la continuación de Gloria Elena Arizabaleta Corral en el ejercicio del cargo de representante a la Cámara y, por tal virtud, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación, conlleva poner en riesgo el reconocimiento de la dignidad humana”.

Procurador general de la nación, Gregorio Eljach Pacheco. Foto: Alejandro Acosta

Y añadió: “Máxime teniendo en cuenta que la limitación impuesta al primer mandatario, al haberse adoptado sin la competencia y formalidades legales debidas, afecta los derechos derivados de la participación democrática que tienen la naturaleza de fundamentales, de modo que el impacto en este caso de la medida cautelar que restringe la participación política del presidente de la República trasciende a la representación política efectiva y actual que aquel ejerce, que se considera superior a la restricción impuesta a la congresista”.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la falta y el cargo que ostenta la investigada, “se colige que existen circunstancias objetivas que permiten deducir de manera seria y razonada que la permanencia en el cargo de la disciplinable, le permite continuar o reiterar la comisión de la falta que se investiga, habida cuenta que en su condición de representante investigadora dentro del expediente 7525 que adelanta la Comisión de Investigación y Acusación en contra del Presidente, podría continuar adoptando decisiones, tanto respecto de la adopción y ejecución de la medida de suspensión provisional como otras decisiones en el curso de la investigación disciplinaria, contrarias al ordenamiento jurídico".

Tras la decisión en su contra, la congresista vallecaucana Gloria Arizabaleta suspendió una conferencia de prensa en la mañana de este jueves donde le respondería al presidente Gustavo Petro las explosivas declaraciones que hizo en su contra.

Recordemos que el jefe de Estado la calificó como “criminal” y aseguró que ella extorsiona al Gobierno.