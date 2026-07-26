Jota Pe Hernández le sacó los ‘trapos al sol’ a David Racero. Así le dio la bienvenida al Senado

El polémico congresista del Pacto Histórico, David Racero, se estrenó en el Senado, corporación a la que llegó tras las elecciones del 8 de marzo y por la lista cerrada de ese sector político.

Antes de posesionarse en el Senado, Racero supo que el Consejo de Estado pidió pruebas a la Corte Suprema en el proceso de ‘muerte política’ por el escándalo en el que terminó metido por supuestamente usar a un asistente de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para que atendiera un negocio de frutas y verduras de su propiedad en Bogotá.

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Al margen de ese proceso que deberá resolverse en los próximos días, Racero tuvo una bienvenida por parte del senador Jota Pe Hernández quien le sacó los ‘trapos al sol’ del Gobierno Petro después de una intervención del congresista del Pacto Histórico.

Racero, quien viene acostumbrado de gritar en la Cámara y sin tener a nadie que lo confrontará de inmediato, mostró una molestia por los costos de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella.

“El señor De La Espriella se va a posesionar en una guarnición militar. ¿Cuánto nos va a costar el caprichito del señor De La Espriella?“, dijo Racero de forma airada.

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De inmediato Jota Pe lo increpó y le dijo que no tenía duda de que el costo sería mucho menor del que Petro se ha gastado durante cuatro años en “sus caprichos”.

“Están preocupados por el costo, pero será mucho menor del despilfarro de Gustavo Petro que se gastó 35 mil millones en eventos y tarimas con criminales”.

Como Racero también cuestionó el traslado de todos los congresistas al Cauca, Jota Pe le recordó que el Congreso colombiano es regional y que sencillamente se destinará un tiquete a esa región y que eso no genera un costo adicional.

“Quiero ver si los que dicen esas estupideces pagan sus tiquetes para venir al Congreso de la República y trabajar, ese tiquete se los han pagado siempre y ahí sí no dicen nada. Ahora, será un traslado para ver la posesión del presidente que va a recuperar la dignidad militar en Colombia”.

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Jota Pe Hernández le recordó a Racero todos los escándalos de corrupción del Gobierno Petro y la gran suma de dinero que se ha perdido en diferentes entidades del Estado.

“Yo sé que si hubiera su candidato Iván Cepeda, ustedes hubieran querido invitar a Iván Mordisco o ante alias Calarcá, gestor de paz de este gobierno. Así les duela ustedes tendrán que ver la posesión del nuevo presidente que combatirá a sus amigos los bandidos”.

David Racero se quedó sin argumentos y tuvo que soportar la cátedra por parte de Jota Pe Hernández en el Senado quien le demostró que en esta corporación sí tendrá quien le conteste a sus intervenciones.