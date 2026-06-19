Jota Pe Hernández denuncia citación de las disidencias a líderes comunales para elecciones en Huila

Este viernes, 19 de junio, el senador Jota Pe Hernández hizo una grave denuncia en su cuenta de la red social X, donde señaló que las disidencias de las Farc están citando a los líderes comunales con fines estrictamente electorales en el departamento del Huila.

“Sueño y deseo un gobierno que ponga a dormir bajo tierra a los malditos terroristas de las FARC y otros grupos delincuenciales. El bloque Briceño cita líderes de juntas de acción del Huila para que vayan a San Vicente del Caguán para darles instrucciones sobre las votaciones“, dijo en la publicación.

Y es que estas declaraciones de Hernández se conocen a pocos días de la segunda vuelta presidencial entre Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda, que será este domingo 21 de junio.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado públicamente sobre la denuncia formulada por el senador.