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Laura Sarabia comparte video desde Londres y desata ola de comentarios

Sarabia es la actual embajadora de Colombia ante el Reino Unido.

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Redacción Confidenciales
19 de junio de 2026 a las 10:20 a. m.
Desde Londres, Laura Sarabia habló sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Desde Londres, Laura Sarabia habló sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Foto: Pantallazo de video de la cuenta en X: @laurisarabia

La embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, compartió en X un video desde Londres anunciando que ejerció su derecho al voto en la mañana de este viernes 19 de junio.

“Yo lo invito a que, si usted no lo ha hecho, venga y vote. Le quedan solamente tres días. La democracia no termina cuando se cierran las urnas; al contrario, se fortalece cuando no solo respetamos nuestras instituciones, sino respetamos los resultados que se expresan en esas urnas”, expresó Sarabia.

Laura Sarabia, hoy embajadora en el Reino Unido, fue la mano derecha del presidente Gustavo Petro en el comienzo del Gobierno.
Laura Sarabia le respondió al presidente Gustavo Petro tras decir que la Embajada en Reino Unido es un “castigo”

La ola de comentarios sobre el video en X no se hizo esperar: “Ok, sí, pero ¿para cuándo nos van a quitar la visa para ir a Reino Unido? Aproveche porque le queda poquito tiempo de dicha. ¡Le tocará regresar a su país a ser lo que es usted! Toca que empiece a alistar las maletas y de paso buscar trabajo; ya casi se le acaba el vivir sabroso. Por personas como usted es que este Gobierno es un fracaso; ya casi se queda sin trabajito, qué pecado", comentaron algunos internautas.