La embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, compartió en X un video desde Londres anunciando que ejerció su derecho al voto en la mañana de este viernes 19 de junio.

“Yo lo invito a que, si usted no lo ha hecho, venga y vote. Le quedan solamente tres días. La democracia no termina cuando se cierran las urnas; al contrario, se fortalece cuando no solo respetamos nuestras instituciones, sino respetamos los resultados que se expresan en esas urnas”, expresó Sarabia.

Laura Sarabia le respondió al presidente Gustavo Petro tras decir que la Embajada en Reino Unido es un “castigo”

La ola de comentarios sobre el video en X no se hizo esperar: “Ok, sí, pero ¿para cuándo nos van a quitar la visa para ir a Reino Unido? Aproveche porque le queda poquito tiempo de dicha. ¡Le tocará regresar a su país a ser lo que es usted! Toca que empiece a alistar las maletas y de paso buscar trabajo; ya casi se le acaba el vivir sabroso. Por personas como usted es que este Gobierno es un fracaso; ya casi se queda sin trabajito, qué pecado", comentaron algunos internautas.

En Londres únete al calor de las elecciones. ¡Vota! 🇨🇴 pic.twitter.com/nIT6k5YLr0 — Laura Sarabia (@laurisarabia) June 19, 2026