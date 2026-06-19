La embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, compartió en X un video desde Londres anunciando que ejerció su derecho al voto en la mañana de este viernes 19 de junio.
“Yo lo invito a que, si usted no lo ha hecho, venga y vote. Le quedan solamente tres días. La democracia no termina cuando se cierran las urnas; al contrario, se fortalece cuando no solo respetamos nuestras instituciones, sino respetamos los resultados que se expresan en esas urnas”, expresó Sarabia.
La ola de comentarios sobre el video en X no se hizo esperar: “Ok, sí, pero ¿para cuándo nos van a quitar la visa para ir a Reino Unido? Aproveche porque le queda poquito tiempo de dicha. ¡Le tocará regresar a su país a ser lo que es usted! Toca que empiece a alistar las maletas y de paso buscar trabajo; ya casi se le acaba el vivir sabroso. Por personas como usted es que este Gobierno es un fracaso; ya casi se queda sin trabajito, qué pecado", comentaron algunos internautas.
En Londres únete al calor de las elecciones. ¡Vota! 🇨🇴 pic.twitter.com/nIT6k5YLr0— Laura Sarabia (@laurisarabia) June 19, 2026