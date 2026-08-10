Abelardo De La Espriella ya está despachando desde el Palacio de San Carlos

En su primer lunes como presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella ya se encuentra en Bogotá y, como lo había anunciado, comenzó a despachar desde el Palacio de San Carlos, sede histórica de la Cancillería y uno de los lugares emblemáticos del poder Ejecutivo en el país.

El regreso del poder a San Carlos: la historia de Abelardo De La Espriella con el nuevo palacio presidencial

Gustavo Petro y el Palacio de San Carlos. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA.

El mandatario, que asumió oficialmente el cargo este 7 de agosto, llegó a la capital luego de la jornada de posesión y de los actos protocolarios a los que asistió en Medellín, en medio de la Feria de Las Flores, que marcaron el inicio de su gobierno.

Desde el Palacio de San Carlos, De la Espriella comenzará a atender la agenda propia de sus primeras horas como jefe de Estado, mientras se termina de configurar el nuevo equipo de Gobierno y se ponen en marcha las primeras decisiones de su administración.

Expectativa en el Palacio de San Carlos, desde donde despachará Abelardo De La Espriella en Bogotá

Cancillería de Colombia Palacio de San Carlos Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia Bogota enero 12 del 2024 Foto Guillermo Torres Reina / Semana Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El dato no es menor. El Palacio de San Carlos, ubicado en el centro histórico de Bogotá, fue durante décadas sede del Gobierno y conserva un fuerte peso simbólico dentro de la historia política del país.