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Abelardo De La Espriella le responde a María Elvira Salazar: “Estados Unidos encontrará en Colombia un aliado firme”

El presidente de Colombia agradeció las palabras de felicitación de la congresista de Estados Unidos.

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Redacción Semana
9 de agosto de 2026 a las 1:14 p. m.
El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, y la congresista estadounidense María Elvira Salazar.
El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, y la congresista estadounidense María Elvira Salazar. Foto: Semana/Getty Images

A través de sus canales digitales, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, agradeció el mensaje que le envió la congresista estadounidense María Elvira Salazar, tras su posesión el pasado viernes 7 de agosto.

La Presidencia de Colombia y el presidente Gustavo Petro rechazaron las imputaciones y calificaron la decisión como motivada por intereses políticos.
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La representante republicana destacó en su publicación la relación con el nuevo mandatario colombiano y lo calificó como “un gran amigo de la democracia y firme aliado de los Estados Unidos”.

Para Salazar, el cambio de gobierno representa una oportunidad para modificar las prioridades del Estado, especialmente en materia de seguridad, lucha contra el narcotráfico y recuperación económica.

Tras el mensaje, De La Espriella le respondió a la congresista estadounidense y le agradeció sus palabras y el afecto hacia Colombia.

“Comienza una etapa en la que trabajaremos sin descanso para recuperar la seguridad, enfrentar con toda la fuerza del Estado al narcotráfico y abrirle camino a la prosperidad y a las oportunidades que merecen los colombianos”, señaló el jefe de Estado.

Y concluyó: “Estados Unidos encontrará en Colombia un aliado firme en la defensa de la democracia, la libertad y la seguridad de nuestro hemisferio”.