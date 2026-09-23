Colombia y Azerbaiyán firman acuerdo para eliminar requisito de visa entre ambos países

En medio de las reuniones bilaterales que se adelantan en el marco de la Semana de Alto Nivel de las Naciones Unidas en Nueva York, la Cancillería informó que se suscribió un acuerdo con Azerbaiyán para eliminar el requisito de visa entre ambos países.

“El acuerdo fue firmado en el marco de la Asamblea General de la ONU, y facilitará la movilidad entre los dos países, abriendo nuevas posibilidades para el turismo, el comercio y los intercambios académicos y culturales”, informaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según dijeron, este acuerdo entrará en vigencia una vez se realice el intercambio de los especímenes de los pasaportes y de las correspondientes notas verbales.

En medio del evento internacional, los representantes de Colombia, liderados por el vicepresidente José Manuel Restrepo han logrado tener múltiples conversaciones bilaterales con distintas naciones para abordar temas de relevancia para el país en materia de seguridad, inversión, entre otros.