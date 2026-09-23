Aprueban de un solo golpe un bloque de 66 artículos del Presupuesto 2027; así avanza el debate

Son 66 artículos los aprobados del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027. Los artículos aprobados corresponden principalmente a disposiciones relacionadas con gastos de funcionamiento y vigencias futuras.

Presupuesto 2027: nueve sectores tuvieron cambios en la asignación de recursos, según la ponencia que será votada en primer debate

La votación hace parte del trámite legislativo del presupuesto para la próxima vigencia fiscal, que deberá continuar su discusión en el Congreso antes de convertirse en ley. Las comisiones económicas son las encargadas de estudiar y votar inicialmente el proyecto, que establece la programación de los recursos y gastos del Estado para el próximo año.

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, en el debate al presupuesto 2027, en comisiones económicas del Congreso de la República. Foto: Transmisión Youtube

El bloque aprobado contempla normas asociadas con la destinación y ejecución de recursos públicos, así como compromisos presupuestales que podrán extenderse a vigencias posteriores, de acuerdo con las disposiciones contempladas en el proyecto.

La aprobación se produjo con una mayoría de 45 votos sobre el resultado total de la votación. Sin embargo, otros artículos y aspectos del proyecto aún deberán ser discutidos durante el trámite legislativo.

Debate al Presupuesto 2027 Foto: Congreso de la República / Cortesía

El debate sobre el Presupuesto General de la Nación continuará en el Congreso, donde se analizarán las diferentes partidas, fuentes de financiación y disposiciones que definirán el marco presupuestal del Gobierno para 2027.

La aprobación en bloque permitió avanzar de manera rápida en la discusión del proyecto, que contempla recursos para el funcionamiento del Estado y compromisos que tendrán impacto en vigencias fiscales posteriores. El debate continuará con los artículos que aún están pendientes de discusión y votación.