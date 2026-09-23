Tomás Uribe reaccionó tras el patrullaje del presidente Abelardo De La Espriella en Santa Marta

En medio de alteración del orden público en algunas zonas de Santa Marta, luego del paro anunciado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, en retaliación por los recientes golpes propinados por la Fuerza Pública, el presidente Abelardo De La Espriella llegó ayer martes a la capital del Magdalena y, con pistola al cinto, patrulló esa ciudad junto con uniformados de la Policía y el Ejército.

“Llegué a Santa Marta a poner la cara, a caminar sus barrios junto a la gente y a liderar un PMU con decisiones contundentes. A los bandidos de los Pachenca y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, se los notifico con absoluta claridad: el Estado, con toda su fuerza legítima, no dará un solo paso atrás ante sus cobardes amenazas”, dijo De La Espriella en parte de un mensaje en X.

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Tras el patrullaje del jefe de Estado en Santa Marta, reaccionó Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe.

A través de su cuenta en X, el hijo del exmandatario dijo que le “encanta” el hecho de que De La Espriella hubiera estado patrullando las calles de Santa Marta, “a ver si Colombia se libra del hampa, finalmente”.