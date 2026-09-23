Una nueva reunión de altos mandos militares de Estados Unidos y Colombia se desarrolló en las últimas horas. Por parte de Colombia estuvo el general José Bertulfo Soto, comandante del Ejército, y por Estados Unidos, el comandante del Ejército de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, general Joseph A. Ryan.

En la imagen el general Joseph Ryan, (izquierda) comandante del Ejército de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental y el general Carlos Padilla, jefe de operaciones del Ejército de Colombia. Foto: Ejército

Dentro de los temas tratados entre los mandos militares, se habló sobre los desafíos de seguridad en la región. Uno de los puntos que se abordó, además, fue la lucha contra el narcotráfico. Ryan estuvo también acompañado del jefe de Operaciones del Ejército, el brigadier general Carlos Alberto Padilla Cepeda, con quien visitó la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, en Tumaco.

“Posteriormente, la delegación visitó el Fuerte Militar de Tolemaida, donde conoció de primera mano algunas de las capacidades empleadas en la preparación, el entrenamiento y el alistamiento de las tropas colombianas, con el fin de compartir experiencias y reconocer escenarios de interés para una cooperación futura”, informó el Ejército.