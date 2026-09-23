¿Por qué pueden inmovilizar un vehículo? Estas son las infracciones establecidas en el Código Nacional de Tránsito

El Código Nacional de Tránsito es la norma principal que se encarga de regular la circulación de peatones, pasajeros, conductores, ciclistas, motociclistas y vehículos en el país.

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Por medio de esta, las autoridades de tránsito pueden conocer cuáles son las acciones que un usuario no puede cometer cuando se encuentra en las calles, ya sea pasarse el semáforo en rojo, exceder los límites de velocidad en zonas establecidas, no respetar las señales de tránsito, etc.

Adicionalmente, dentro de lo establecido en el artículo 131 de la Ley 769 de 2002, se encuentran infracciones específicas en donde, más allá de imponer sanciones económicas, también se encargan de inmovilizar el vehículo.

El mismo Código Nacional indica que la inmovilización de un vehículo “consiste en suspender temporalmente la circulación del vehículo por las vías públicas o privadas abiertas al público. Para tal efecto, el vehículo será conducido a parqueaderos autorizados que determine la autoridad competente, hasta que se subsane o cese la causa que le dio origen, a menos que sea subsanable en el sitio que se detectó la infracción”.

El Código Nacional de Tránsito establece las faltas que pueden derivar en la inmovilización de un vehículo. Foto: Getty Images

Teniendo en cuenta el nivel de gravedad cometido por el infractor, así como la falta de un documento necesario para conducir, los agentes de tránsito pueden inmovilizar el vehículo. Es por ello que es importante conocer cuáles son las faltas que derivan en esta acción.

¿Qué infracciones dan lugar a la inmovilización del vehículo?

Dentro de lo establecido en el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, las infracciones que cometa un ciudadano que deriven en la inmovilización del vehículo son las siguientes: