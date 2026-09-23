Nuevo en Selección Colombia pide pista e ilusiona: quiere volverse titular de Lorenzo

La última convocatoria de la Selección Colombia deja algo bastante claro: es un proceso de renovación en el combinado tricolor. Ya no están ni James Rodríguez ni Juan Fernando Quintero, pero llegan nuevas caras.

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Entre los nuevos llamados de Néstor Lorenzo está el delantero Kevin Viveros. Tiene 26 años, la rompe en Athletico Paranaense de Brasil y pinta como uno de los importantes en este nuevo proceso.

Kevin Viveros con Paranaense. Foto: Getty Images

Viveros ya concentra con la Selección Colombia, previo a los amistosos contra México, Paraguay y Perú. Habló con la prensa y dejó clara su idea de aportar en el combinado nacional.

Kevin Viveros sueña con ser el delantero titular de la Selección Colombia

“Es un sueño (estar en Colombia). Desde muy pequeño lo soñaba y hoy se hizo realidad, gracias a Dios y al trabajo que estoy haciendo”, le dijo Viveros a Gol Caracol.

“Ahora aquí, he venido a aportar y esperando la oportunidad para hacer mi trabajo, que ya muchos lo conocen”, añadió.

Y sentenció: “Si me dan la oportunidad, voy a aportar goles porque tu sabes que el delantero vive de goles. Vengo a aportar eso, y en cada oportunidad que tenga espero, con el favor de Dios, poderla concretar”.

⚽ Kevin Viveros contó lo que significa para él su primera convocatoria a la Selección Colombia.#futbol2026 pic.twitter.com/g3kB03PHHq — Gol Caracol (@GolCaracol) September 22, 2026

Ahora bien, Kevin Viveros tendrá competencia por el puesto de titular en la delantera de la Selección Colombia. Nombres como Luis Javier Suárez y Óscar Perea le hacen competencia al atacante.

Resta esperar cuál es la decisión final de Néstor Lorenzo para los amistosos venideros. Eso sí, a Viveros lo acompañan los números y buenos desempeños que ha tenido en Paranaense.

Colombia se prepara para el partido contra México

Poco a poco, los 26 convocados de Colombia se van reuniendo en Estados Unidos. Nombres como Richard Ríos, Kevin Mier o el propio Kevin Viveros ya están bajo las órdenes de Lorenzo.

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El primer reto de los tres amistosos será contra México. Este sábado, 26 de septiembre, la Selección Colombia enfrentará al Tri en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, Estados Unidos. La hora de arranque será a las 8:00 p.m. (horario colombiano).