Comunicado oficial de Dimayor sobre los derechos de TV y la oferta que desafía a Win Sports

Dimayor rompió el silencio y se pronunció sobre la oferta elegida para competir con Win Sports por los derechos de TV del fútbol profesional colombiano. Aunque entre los miembros de la asamblea llegaron a un acuerdo de confidencialidad, la prensa deportiva ha logrado revelar detalles sobre el otro candidato que está en contienda.

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Durante toda la semana se mencionó a Go Sports, empresa constituida en Panamá, como el principal interesado en transmitir el FPC; sin embargo, desde Dimayor aseguran que no existe relación con dicha compañía.

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR se permite informar a la opinión pública que la empresa Go Sports Media S.A.S. no ha participado ni ha hecho parte del proceso de ofertas relacionado con los derechos de televisión y audiovisuales que actualmente adelanta nuestra organización”, apunta el comunicado.

De acuerdo a este pronunciamiento, “las afirmaciones, versiones y especulaciones que han sido divulgadas recientemente a través de algunos medios de comunicación sobre una supuesta participación de dicha compañía en este proceso carecen de veracidad y no corresponden a la realidad de los hechos”.

El ente rector del fútbol colombiano no quiso entrar en detalles sobre la identidad de la persona o empresa que habría hecho una oferta de 90 millones de dólares anuales para quedarse con los derechos de transmisión de la Liga BetPlay, Copa BetPlay, Torneo Betplay y Superliga.

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“Dimayor ha desarrollado este proceso bajo estrictos criterios de transparencia, confidencialidad y respeto por los intereses institucionales de sus clubes afiliados”, apunta el comunicado.

La dirigencia considera que “la difusión de información inexacta o no verificada no solo genera confusión en la opinión pública, sino que también entorpece el adecuado desarrollo de un proceso que se ha llevado a cabo con la mayor reserva y discrecionalidad, en beneficio de los intereses colectivos de los clubes y de la sostenibilidad del Fútbol Profesional Colombiano”.

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A la espera de la contraoferta de Win Sports

La decisión final todavía no se ha tomado, pues todavía falta conocer la contraoferta por parte de Win Sports. El canal deportivo tiene plazo de dos meses para igualar cifras y proponer el sistema de repartición de los recursos, principal queja de los clubes grandes.

A partir de 2027, las transmisiones del fútbol profesional colombiano podría cambiar de señal si es que Win no logra convencer a la mayoría absoluta de los 36 clubes pertenecientes a la Dimayor.

Esta es una decisión clave para los millones de hinchas que cada semestre siguen a su equipo favorito por televisión. Cabe recordar que actualmente se paga una suscripción mensual de 35.000 pesos para poder seguir las diferencias competencias del fútbol nacional.