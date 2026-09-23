James Rodríguez pudo jugar en otro histórico del FPC: “Soñé con tenerlo para Libertadores”

Aunque el presente de James Rodríguez esté con Atlético Nacional, se supo oficialmente que otro equipo del FPC se planteó, al menos, fichar al 10 y excapitán de la Selección Colombia.

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Quien contó la historia fue el propio entrenador de Atlético Nacional, Lucas González, en diálogo con La Tertulia Verdolaga. Todo apunta a que Deportes Tolima soñó con ponerle la 10 a James, aunque todo quedó en planes.

James Rodríguez con la camiseta del Deportes Tolima. Es de público conocimiento el cariño del 10 por el club Pijao. Foto: X - @jamesdrodriguez

Cabe recordar que Lucas González fue el técnico del Deportes Tolima de junio de 2025 a junio de 2026. Fue justo en ese tiempo cuando el estratega bogotano le propuso a la directiva del pijao intentar el fichaje de James.

Lucas González: “Soñé con tener a James Rodríguez en Tolima”

De la mano del profesor Lucas González, Deportes Tolima fue subcampeón de la Liga BetPlay 2025-ll, pasó a la Copa Libertadores 2026 y, antes de irse a Nacional, el estratega bogotano dejó al cuadro pijao clasificado de fase de grupos.

“Soñé con tenerlo conmigo en Deportes Tolima, para la campaña que hacíamos en Copa Libertadores (2026)”, reveló Lucas.

Y añadió: “Cuando pensábamos que faltaban seis meses para que fuese el Mundial, pensando en que él pudiese estar en un buen lugar y llegar en las mejores condiciones al que sería su último mundial”.

El periodo de tiempo que Lucas menciona fue de finales de 2025 a principios del 2026. Para ese momento, James Rodríguez se encontraba sin equipo, pues había salido del Club León de México cuando se le acabó el contrato.

La expectativa en Colombia era total, pues el capitán de la selección se encontraba sin equipo a poco más de seis meses de que arrancara el Mundial 2026.

Sin embargo, el 6 de febrero de 2026, Minnesota United de la MLS confirmó el fichaje de James Rodríguez. Era la oportunidad para que el 10 tuviera ritmo de competencia y llegara óptimo al Mundial, pero las lesiones y decisiones técnicas y dejaron que eso pasara.

Ya con el Mundial terminado, e incluso con James Rodríguez habiendo renunciado a la Selección Colombia, el volante cucuteño de 35 años pone todos sus esfuerzos en aportar con fútbol en Atlético Nacional.

Lucas ya había mencionado, en entrevistas previas, que conocía a James Rodríguez desde que el jugador colombiano jugaba en Rayo Vallecano (2024-2025).

Se conocieron en España, tuvieron una conversación, y desde ahí no perdieron contacto. Al final, el entrenador fue pieza clave para la llegada de James a Atlético Nacional.