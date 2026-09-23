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Colombia vs. Corea del Norte: el duro antecedente que pesa sobre la Tricolor en el Mundial Femenino Sub-20

La expectativa está puesta en si la Selección Colombia dejará atrás el complicado antecedente ante Corea del Norte.

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Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

22 de septiembre de 2026 a las 10:16 p. m.
Nómina de la Selección Colombia Femenina sub-20 en el Mundial de la categoría.
Nómina de la Selección Colombia Femenina sub-20 en el Mundial de la categoría. Foto: Getty Images

Este miércoles, 23 de septiembre, la Selección Colombia jugará contra Corea del Norte en el Mundial Femenino Sub-20. Será en una de las semifinales del torneo.

Colombia ya se enfrentó a Corea del Norte en fase de grupos de este Mundial Femenino Sub-20
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La expectativa crece, pues el combinado cafetero busca alcanzar una histórica final y acercarse a un título mundial. Sin embargo, Corea del Norte es un rival de alta categoría.

Hay varios factores que ubican a las norcoreanas como las favoritas ante Colombia. Uno de ellos, el antecedente reciente ante la selección cafetera en el Mundial Femenino Sub-20.

Antecedente preocupa: Corea del Norte goleó a Colombia en la fase de grupos

Colombia ha jugado cinco partidos en este Mundial Femenino Sub-20 de 2026. El saldo es de tres triunfos, un empate y una derrota. Justamente, esa caída fue contra Corea del Norte.

Ocurrió el pasado 13 de septiembre, cuando Colombia cayó goleada 3-0 ante las norcoreanas en la tercera fecha de la fase de grupos de la competencia.

Otro dato relevante es que la selección femenina sub-20 de Corea del Norte es la vigente campeona del torneo, tras ganarlo en 2024. Por tanto, en este 2026, busca el bicampeonato.

El equipo norcoreano tiene un fútbol efectivo y consigue resultados, aunque Colombia no quiere dejarle el camino fácil al conjunto asiático. Se perfila una semifinal de alto nivel.

Quien gane entre Corea del Norte y Colombia avanzará a la final del Mundial Femenino Sub-20. La otra llave la jugarán Italia y España.

Inteligencia artificial pronostica una victoria de Corea del Norte sobre Colombia

Para Gemini, una IA que analizó los últimos partidos de la selección de Corea del Norte y los de Colombia, el marcador quedará 2-0 a favor de las norcoreanas frente a las cafeteras.

“Analizando el recorrido del torneo, Corea del Norte llega con una impresionante solidez defensiva y ofensiva, incluyendo un contundente 3-0 sobre la propia selección colombiana en la fase de grupos”, explicó la IA.

Colombia vs. Corea del Sur: IA pronosticó marcador final y quién pasará a la final del Mundial Femenino sub-20.
Colombia vs. Corea del Sur: IA pronosticó marcador final y quién pasará a la final del Mundial Femenino sub-20. Foto: Getty Images.

Y sentencia: “Aunque la Selección Colombia ha mostrado un notable despliegue de resiliencia táctica, liderazgo defensivo con figuras como Luisa Agudelo y una importante evolución competitiva al superar llaves complejas como el 1-0 sobre Nigeria en cuartos de final, la intensidad del bloque bajo norcoreano y la efectividad de sus transiciones rápidas inclinan la balanza a favor del equipo asiático”.