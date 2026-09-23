Colombia vs. Corea del Norte: el duro antecedente que pesa sobre la Tricolor en el Mundial Femenino Sub-20

Este miércoles, 23 de septiembre, la Selección Colombia jugará contra Corea del Norte en el Mundial Femenino Sub-20. Será en una de las semifinales del torneo.

Colombia vs. Corea del Norte: canal y hora para ver la semifinal del Mundial Femenino Sub-20

Colombia vs. Corea del Norte: IA pronostica marcador y clasificada a la final del Mundial Femenino Sub-20

La expectativa crece, pues el combinado cafetero busca alcanzar una histórica final y acercarse a un título mundial. Sin embargo, Corea del Norte es un rival de alta categoría.

Hay varios factores que ubican a las norcoreanas como las favoritas ante Colombia. Uno de ellos, el antecedente reciente ante la selección cafetera en el Mundial Femenino Sub-20.

Antecedente preocupa: Corea del Norte goleó a Colombia en la fase de grupos

Colombia ha jugado cinco partidos en este Mundial Femenino Sub-20 de 2026. El saldo es de tres triunfos, un empate y una derrota. Justamente, esa caída fue contra Corea del Norte.

Ocurrió el pasado 13 de septiembre, cuando Colombia cayó goleada 3-0 ante las norcoreanas en la tercera fecha de la fase de grupos de la competencia.

Otro dato relevante es que la selección femenina sub-20 de Corea del Norte es la vigente campeona del torneo, tras ganarlo en 2024. Por tanto, en este 2026, busca el bicampeonato.

Finaliza el partido de nuestra Selección Colombia Femenina Sub 20 🆚 🇰🇵



🇨🇴 0-3 🇰🇵#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/atHKje67xf — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 13, 2026

El equipo norcoreano tiene un fútbol efectivo y consigue resultados, aunque Colombia no quiere dejarle el camino fácil al conjunto asiático. Se perfila una semifinal de alto nivel.

Quien gane entre Corea del Norte y Colombia avanzará a la final del Mundial Femenino Sub-20. La otra llave la jugarán Italia y España.

Inteligencia artificial pronostica una victoria de Corea del Norte sobre Colombia

Para Gemini, una IA que analizó los últimos partidos de la selección de Corea del Norte y los de Colombia, el marcador quedará 2-0 a favor de las norcoreanas frente a las cafeteras.

“Analizando el recorrido del torneo, Corea del Norte llega con una impresionante solidez defensiva y ofensiva, incluyendo un contundente 3-0 sobre la propia selección colombiana en la fase de grupos”, explicó la IA.

Colombia vs. Corea del Sur: IA pronosticó marcador final y quién pasará a la final del Mundial Femenino sub-20. Foto: Getty Images.

Y sentencia: “Aunque la Selección Colombia ha mostrado un notable despliegue de resiliencia táctica, liderazgo defensivo con figuras como Luisa Agudelo y una importante evolución competitiva al superar llaves complejas como el 1-0 sobre Nigeria en cuartos de final, la intensidad del bloque bajo norcoreano y la efectividad de sus transiciones rápidas inclinan la balanza a favor del equipo asiático”.