Horóscopo diario: predicciones y alertas este miércoles, 23 de septiembre, según Nana Calistar

Para este miércoles, la astróloga mexicana Nana Calistar vuelve a poner sobre la mesa sus pronósticos para los 12 signos del zodiaco. Con su característico estilo directo y sin rodeos, comparte qué podría traerles el futuro y qué situaciones podrían presentarse durante la jornada.
Las predicciones astrológicas forman parte de la rutina de muchas personas, que suelen consultarlas para tener una idea de lo que podría pasar en su día a día.
Para algunos, estos mensajes funcionan como una guía a la hora de tomar decisiones o enfrentar lo que viene durante el día, la semana o incluso el mes.
Horóscopo de hoy 16 de septiembre de 2026, según Nana Calistar
- Aries
“Un viaje comienza a tomar forma, pero primero baja el ritmo y cuida por dónde andas. En el amor, exige la misma atención que tú sabes entregar”.
- Tauro
“Deja de confiar a ciegas en quien siempre te falla. Una buena oportunidad podría llegar; recíbela sin permitir que la culpa o la terquedad decidan por ti”.
TAURO – 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 23, 2026
Deja de confiar a ciegas en quien siempre te falla. Una buena oportunidad podría llegar; recíbela sin permitir que la culpa o la terquedad decidan por ti …ver mas:https://t.co/9FoP9M9dgW
- Géminis
“La calma puede volver a tu relación si hablan de los celos sin echarse culpas. Un encuentro con alguien del pasado te hará mirar cuánto has cambiado”.
- Cáncer
“Una discusión familiar puede crecer si respondes desde la herida. Reconoce tu parte, habla claro y deja de esperar una respuesta que quizá nunca llegue”.
CÁNCER – 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 23, 2026
Una discusión familiar puede crecer si respondes desde la herida. Reconoce tu parte, habla claro y deja de esperar una respuesta que quizá nunca llegue …ver mas:https://t.co/9FoP9M9L6u
- Leo
“No fuerces una respuesta que todavía no llega. Revisa si tu relación te hace feliz y disfruta lo que ya has conseguido, sin correr siempre tras la siguiente meta”.
- Virgo
“No cargues con errores ajenos. Una deslealtad entre amistades podría salir a la luz, mientras tus propios sueños esperan que por fin les hagas espacio”.
VIRGO – 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 23, 2026
No cargues con errores ajenos. Una deslealtad entre amistades podría salir a la luz, mientras tus propios sueños esperan que por fin les hagas espacio …ver mas:https://t.co/9FoP9M9dgW
- Libra
“Cuida lo que dices: una broma puede herir a alguien cercano. También se asoma una oportunidad de negocio; revisa los números antes de emocionarte”.
- Escorpio
“Tu lengua afilada podría meterse en un pleito. Escucha antes de responder y respalda tus archivos: un aparato podría fallar cuando más lo necesites”.
ESCORPIÓN – 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 23, 2026
Tu lengua afilada podría meterte en un pleito. Escucha antes de responder y respalda tus archivos: un aparato podría fallar cuando más lo necesites …ver mas:https://t.co/9FoP9M9L6u
- Sagitario
“Has dejado tu sueño al final de la fila por atender a todos. Una oportunidad puede retomarlo: hazle espacio y disfruta lo bueno que ya tienes enfrente”.
- Capricornio
“Una amistad se enfría y un amor del pasado podría reaparecer. Antes de abrirle la puerta, recuerda cómo terminó la historia. Tu paz también vale”.
CAPRICORNIO – 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 23, 2026
Una amistad se enfría y un amor del pasado podría reaparecer. Antes de abrirle la puerta, recuerda cómo terminó la historia. Tu paz también vale …ver mas:https://t.co/9FoP9M9L6u
- Acuario
“Deja de darle vueltas al pasado y termina ese proyecto que traes a medias. Una idea tuya puede abrirte camino en el trabajo; dale forma y échala a andar”.
- Piscis
“Un chisme te abrirá los ojos sobre alguien que tenías en un altar. Pon límites sin hacer escándalo: también se acerca un reencuentro familiar que merece calma”.
PISCIS – 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 23, 2026
Un chisme te abrirá los ojos sobre alguien que tenías en un altar. Pon límites sin hacer escándalo: también se acerca un reencuentro familiar que merece calma…ver mas:https://t.co/9FoP9M9L6u