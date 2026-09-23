Esposa de reconocido cantante fue asesinada en República Dominicana: esto se sabe del ataque

Una tragedia sacude al mundo de la música en República Dominicana, pues Zeneida Socorro Castillo, de 60 años y esposa del cantante Julián Oro Duro, murió luego de ser atacada en el interior de su vivienda, en un hecho que también dejó herido al reconocido artista.

Revelan la verdadera causa de muerte de Hayden Panettiere, tras semanas de investigación: esto dice el informe forense

Todo ocurrió en una residencia ubicada en el sector Brisa Oriental 6, en la autopista San Isidro, Santo Domingo Este. Tras el ataque, la mujer perdió la vida, mientras que Julián Oro Duro tuvo que ser trasladado a un centro de salud, donde permanece hospitalizado y recibe la atención necesaria por parte del cuerpo médico del lugar.

Por ahora, las autoridades dominicanas trabajan para establecer exactamente qué ocurrió dentro de la vivienda y cuáles fueron las circunstancias que rodearon la muerte de la mujer.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, entregó algunos detalles sobre el caso y confirmó que la esposa del cantante presentaba fuertes golpes y heridas. No obstante, señaló que todavía es necesario esperar los resultados de los estudios forenses antes de establecer oficialmente la causa de su fallecimiento.

La muerte de Castillo y las heridas sufridas por el cantante mantienen la atención sobre el caso, mientras los investigadores buscan reconstruir lo ocurrido durante el ataque.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente todos los detalles del hecho ni han confirmado de manera definitiva las circunstancias en las que se produjo la agresión ni cómo los delincuentes entraron a la propiedad.

La situación también ha generado preocupación por el estado del intérprete de merengue, quien continúa bajo atención médica después de resultar herido en el mismo episodio.

Mientras avanza la investigación, los resultados de la autopsia serán clave para aclarar la muerte de Zeneida Socorro Castillo y establecer qué ocurrió en la residencia de la pareja.